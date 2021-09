Compañere fue el centro de la polémica tras varias acusaciones donde señalaron sus presuntos comportamientos contra los profesores y su familia

Compañere reveló que las acusaciones son mentira pero la polémica creció en redes

Regeneración, 8 de septiembre de 2021. La persona no binaria que se viralizó en redes sociales por exigir que le dijeran ‘compañere‘ en lugar de compañera volvió a entrar en polémica.

Andra Escamilla, identificada en redes como compañere fue acusada de ser una mala persona en diferentes circunstancias.

Esta situación fue dada a conocer por un usuario de Facebook bajo el nombre ‘Rossenberg Cols‘, quien escribió algunos presuntos comportamientos desagradables de compañere.

El usuario aprovechó la popularidad de Andra Escamilla para enumerar supuestos comportamientos en contra de su familia y los profesores de la universidad.

Lo anterior se dio a conocer a través de un comentario en Facebook, donde se señalaba a compañere por presuntamente tratar mal a su madre.

‘Rossenberg Cols’ advirtió que Andra podría no ser una persona no binaria y declaró que compañere se hace llamar persona no binaria sólo por «moda».

Ante dicho posicionamiento, el usuario de Facebook indicó que Andra en alguna ocasión mostró comportamientos agresivos contra su familia.

Por otra parte, el cibernauta acusó a compañere de autollamarse bipolar para imitar la personalidad de los comics, conocida como Harley Quinn.

Una de las situaciones que más llamó la atención del comentario de las supuestas revelaciones, fue que Andra habría amenazado a sus profesores con acusarlos de transfobia si la reprobaban.

Otra acusación fue que compañere podría haber acosado a sus compañeros y señalarlos de homofobia porque la ignoraban.

«Esta mujer está loca, (…), es agresiva ha ido varias veces a denunciar homofobia que no procede, ya no le den atención» concluyó.

Andra Escamilla ‘compañere’ desmiente señalamientos

Compañere aseguró en un par de videos en TikTok que todas las acusaciones son falsas y que la persona que lo escribió no la conoce.

Andra argumentó que su genero es fluctuante y se considera como una persona trigenero, sin embargo, sus declaraciones promovieron la polémica en redes.

Por lo anterior, los internautas acusaron que de ser genero fluctuante, el que le hubiesen calificado como compañera no debería ser un problema.

A pesar de ello, Escamilla mencionó que sólo son críticas, por lo que pidió hacer caso omiso a la situación.