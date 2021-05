Regeneración 14 mayo 2021. Hace unas semanas se dio a conocer la historia de una mesera de IHOP que puso en la lista de espera a Adam Sandler pues no lo reconoció.

A pesar de ello, el hecho no terminó ahí, pues el famoso actor se reencontró con Dayanna Rodas, la mesera del restaurante durante una promoción denominada ‘lunes de malteadas’.

Con esta promoción el restaurante busca recaudar dinero para la asociación Comedy Gives Back.

Ahí se encontró con la mesera que lo puso en la lista de espera, pero esta vez ambos convivieron y se tomaron una fotografía durante el evento.

En redes sociales circuló el video donde supuestamente la mesera le dijo al comediante que tenía que esperar 30 minutos para que le asignaran una mesa.

Como Sandler vestía con bermudas, tenis y cubrebocas, la joven no lo reconoció, pero al ver las cámaras de seguridad del lugar descubrió que se trataba del famoso actor.

La mesera publicó un video en el que le pidió a Adam Sandler que regresara al restaurante.

El actor rompió el silencio y publicó un tuit en el que contó que se había ido del lugar porque la amable trabajadora le dijo que “la oferta de todo lo que puedas comer no aplicaba en batidos”.

For the record, I only left the IHOP because the nice woman told me the all-you-can-eat deal didn’t apply to the milkshakes.

— Adam Sandler (@AdamSandler) May 4, 2021