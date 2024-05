Presunto desaparecido Obispo Rangel en un hotel, señala Seguridad

Obispo Salvador Rangel apareció en establecimiento público. Le aplican pruebas toxicológicas y señalan cocaína y benzodiacepinas. Dado de alta de hospital

Regeneración, 2 de mayo de 2024. El obispo emérito de Chilapa-Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, arrojó positivo a cocaína y benzodiacepinas, e incluso entre sus pertenencias se encontró sildenafil.

Lo anterior en los primeros exámenes toxicológicos practicados en el hospital general “José G. Parres”, de Cuernavaca, Morelos, según da cuenta el reporte médico.

Obispo

“El obispo Salvador Rangel apareció y no fué un secuestro exprés. Él entró voluntariamente a un motel con otra persona. Luego ésta salió después. Llegó la fiscalía y no hay investigación”



Comisionado de Seguridad de Morelos.



Exámen toxicológico del Obispo: Cocaína y Viagra

RT👇 pic.twitter.com/j9Hr4s1cdK — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) May 2, 2024

Por otra parte, se indica que el ingreso del obispo al nosocomio ocurrió a las 10:00 horas del domingo 28 de abril.

Esto, luego de ser encontrado en un establecimiento público, “con deterioro neurológico a expensas de estupor, sin pertenencias y con un blister de 2 pastillas de sildenafil”.

Cabe destacar que el obispo emérito paso varios días hospitalizado y sin poder dar una declaración por su delicado estado de salud.

Y es que lo que se indica que se filtró se relaciona a se alta voluntaria y el examen toxicológico de las sustancias que deterioraron el estado de salud del Obispo en Chilpancingo, Guerrero.

Versiones sobre el obispo

Cabe recordar que el Obispo Rangel Mendoza fue reportado como desaparecido desde el sábado 27 de abril.

E incluso, se dijo que se le vio por última vez en una pizzería de municipio de Emiliano Zapata, en la zona metropolitana de Cuernavaca.

Se filtraron documentos hospitalarios sobre el obispo emérito Salvador Rangel, quien estuvo desaparecido por un supuesto secuestro exprés. En las hojas se detalla que le encontraron pastillas de #sildenafil y que tenía cocaína y benzodiacepinas en la sangre: pic.twitter.com/ZXQpfKwZ7L — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 2, 2024

Sin embargo, el lunes por la tarde que el obispo fue hallado en una sala de urgencias del hospital general de Cuernavaca, a donde había sido trasladado por una ambulancia.

Lo anterior, luego de que personal del establecimiento pidiera apoyo al personal para su traslado al hospital.

Hotel

Por otra parte, se indica que videos presentados por la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Morelos, apuntan a que el monseñor habría permanecido en un hotel de Cuernavaca.

Esto, el sábado 27 y el domingo 28, el tiempo en que se le consideró desaparecido.

Cabe destacar que las grabaciones muestran que el clérigo ingresó a ese lugar por su propio pie y en compañía de otra persona.

“Hasta donde sabemos, entró voluntariamente al hotel con una persona del mismo sexo, esa persona después se retiró, pero es todo lo que sabemos”.

Seguidamente, explicó que, “porque no sé, nos fuimos a pedir información, pero no, ya había llegado la Fiscalía y no nos permitieron”, expresó el comisionado estatal de Seguridad (CES), José Ortiz Guarneros.

Y mismo, quien confirmó que fue en el Hotel Real Ocotepec donde fue localizado.

Dice

#ÚltimaHora 🚨 Tras varios días hospitalizado y sin poder dar una declaración por su delicado estado de salud, se filtró información sobre el alta voluntaria y el examen toxicológico que arrojaron las sustancias que deterioraron el estado de salud del Obispo Salvador Rangel,… pic.twitter.com/bCySh0GsRd — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 2, 2024

Al tiempo que se destaca que el mismo lunes que apareció Obispo Salvador Rangel, el fiscal Uriel Carmona afirmó que los hechos constituían un secuestro exprés.

Ya que fueron extraídas cantidades de dinero de sus tarjetas, además.

Además, dicho comisionado Insistió que es debatible aún que la desaparición del prelado se haya tratado de un secuestro exprés, pues ningún elemento así lo indica.

-“Nosotros pensamos que no es un secuestro exprés, pero el fiscal (Uriel Carmona Gándara), tendrá que demostrar por qué sí fue un secuestro exprés con en base a que lo dijo, y bueno, pues eso sí seguirá dando qué decir”, expresó.

Sustancias

Finalmente, se indica que el sinedafil se utiliza para afecciones pulmonares o disfunción eréctil, las benzodiacepinas son para bajar la ansiedad.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado