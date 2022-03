¡No entiende! Alfredo Adame volverá a buscar un cargo político

Alfredo Adame adelantó que pese a sus fracasos en las elecciones pasadas, regresará para buscar un puesto político

Regeneración, 1 de marzo de 2022. Alfredo Adame insiste en buscar un espacio en la política pese a su contundente fracaso en las elecciones 2021.

Luego de que el polémico actor perdiera la contienda con el extinto partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Alfredo Adame dio a conocer que no se rinde y volverá a pelear por un cargo político.

A través de una entrevista con el youtuber ‘Escorpión Dorado’, Alfredo Adame adelantó que volverá a intentar colarse en la contienda pero ahora para otra alcaldía.

Por otra parte, Alfredo Adame acusó que el fracaso que vivió en 2021 se debió a la presunta compra de votos ya que según sus encuestas él estaba en el primer lugar.

Asimismo, el actor comentó que la ocasión que buscó ser alcalde en Tlalpan, representando al Partido Verde Ecologista también vivió la «compra de votos».

«En 2018, gané la alcaldía y me la robaron, ahora iba a 59 puntos contra 2.75 de la que ganó y me ganaron y ¿Por qué no gané? Porque le metieron el billetote y las despensas y todo ese rollo»

aseguró el actor