Allegados a García Luna en lista de Suprema Corte para elección judicial

Regeneración, 29 de enero de 2025. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió al Senado de la República una lista depurada de aspirantes a la elección del Poder Judicial.

Lo anterior, pese a que el Comité de Evaluación había suspendido su labor por orden de un juez, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así, señaló que la cifra de aspirantes incluidos es menor a tres mil y que en el listado aparecen nombres que calificó como “polémicos”.

E incluso, algunos de ellos presuntamente vinculados con el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien está detenido por narcotráfico.

Cabe destacar que Sheinbaum Pardo reveló que el Senado asumió la responsabilidad de procesar la lista, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinara que le correspondía realizar la insaculación para elegir a los candidatos.

De acuerdo con la mandataria, la Cámara alta llevará a cabo el sorteo por tómbola este jueves para definir a los seleccionados.

Además, Sheinbaum cuestionó la manera en que se conformó la lista enviada por la SCJN, pues el Comité de Evaluación ya había anunciado que había detenido sus actividades.

Por ello, solicitó que la Corte aclare el proceso mediante el cual filtró los nombres finales.

“Entonces hoy, al rato, me van a informar bien qué fue lo que envió la Corte. Hay personajes ahí muy polémicos que fueron enviados por la Corte».

E incluso, señaló:

«Por lo que entiendo pues ya casi enviaron los nombres de los que van a participar, sin necesidad de la selección que pedía el Tribunal».

Entonces «habría que ver y sí preguntarle a la Corte qué pasó desde los tres mil que publicaron a los que enviaron, porque supuestamente se había suspendido el trabajo de esa Comisión”, declaró.

Por otra parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, criticó la lista de aspirantes propuesta por el Poder Judicial.

🚨 EXHIBE @fernandeznorona junto a @arturoavila_mx DEDAZO DEL PODER JUDICIAL



Además, acusó que incluso hay personas registradas que son cercanas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

En conferencia de prensa, el senador morenista explicó que en la lista del Poder Judicial hay 25 nombres que pasarían de forma directa a la lista final que se enviará al Instituto Nacional Electoral (INE).

Esto es, sin que puedan ser insaculadas, lo que, afirmó, es una maniobra para allanarles el camino a sus propuestas.

«Este lo estamos revisando, reitero, es que apenas ayer a la medianoche me alertaron de esta situación. Este dije, ‘no puede ser’. Y parece que sí es. Por eso yo sigo insistiendo en parece».

Esto, «porque no quiero hacer una declaración categórica porque no he tenido oportunidad de sentarme a revisar, pero parece que así es».

«Es una maniobra del Poder Judicial de ser cierto. Es una maniobra para allanarles el camino a sus propuestas, pero eso no decide, lo va a decidir el pueblo con su voto”, resaltó.

🚨Noroña acusa al Poder Judicial de favorecer a aspirantes ligados a García Luna



“¡Espanta, sí espanta! Pero no voy a decir su nombre porque como muy posiblemente sean candidatas, personas candidatas del Poder Judicial van a decir que ya estoy orientando. Pero sí, ustedes cuando vean la lista. Son cercanos a Genaro García Luna. Nada más, de ese tamaño es”, expresó.

El senador morenista explicó que cada Poder tiene que enviar 30 propuestas para la lista final ya con la insaculación.

Sin embargo, el Poder Judicial sólo tiene 25, por lo que probablemente serán ellos los que aparecerán en las listas de elección del 1 de junio del 2025.

