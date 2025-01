Vigentes ordenes de aprehensión y solicitud de extradición de García Luna

The New York Times publicó editorial con uno de los elogios más profusos sobre la persona de García Luna y luego silencio, recordó el Fiscal Gertz

Regeneración, 9 de enero de 2024. Durante la conferencia Mañanera del Pueblo, el fiscal Alejandro Gertz Manero, reiteró que ordenes de aprehensión y solicitud de extradición de Genaro García Luna, se mantienen vigentes.

Y es que Gertz Manero, precisó que las ordenes de aprehensión no solo corresponden al caso Rápido y Furioso.

Esto es, sino por otros delitos cometidos cuando se desempeñó como secretario de Seguridad Pública en México.

García Luna

Prohibido olvidar los "Logros" De Felipe Calderón durante el espuriato:



200 nuevos grupos criminales

García Luna Pactó con el narco

Permitió operativo rápido y furioso

Barda

Estela de luz chafa

3 mil hospitales fantasma

Saqueó Pemex

Quebró a CFE

Cerró LyF

Pactó con Iberdrola pic.twitter.com/sskzBeaVSF — ♔Paúl Guerra 💙👊🏽🇲🇽 Culiacán, sinaloa. (@Paulguerra16) January 9, 2025

“Esas ordenes de aprehensión están vigentes estas listas, las conoce la autoridad estadounidense y responderán cuando ellos consideren para cuando sea el momento judicial adecuado”.

Sin embargo, Gertz Manero señaló que, hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han respondido a la solicitud enviada por México.

Además, se indica en redes que estas órdenes se han mantenido en el marco de una serie de investigaciones sobre las presuntas actividades ilícitas del exfuncionario.

Mismo, quien está vinculado a varios casos de corrupción y narcotráfico durante su tiempo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.

Gertz Manero detalló que no solo se trata del caso «Rápido y Furioso», sino de otras conductas ilegales relacionadas con su mandato.

«Tenemos una serie de órdenes de aprehensión en contra de esa persona y tenemos la solicitud de extradición que es obligatoria para nosotros».

Así dijo el fiscal.

Descarte

#MañaneraDelPueblo. Recuerda el doctor Alejandro Gertz Manero, titular de la @FGRMexico, que hace años el periódico @nytimes hizo una amplia publicación a favor de Genaro García Luna. pic.twitter.com/JooKNVmlMs — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) January 9, 2025

Por otro lado, Gertz Manero descartó que se esté investigando a García Luna por el supuesto secuestro de 30 empresarios judíos mexicanos, en el que se habría visto involucrado con un mando policial.

Cabe destacar que lo anterior, a pregunta de la prensa, a lo que el fiscal señaló:

«Déjeme repetirle algo que creo es muy importante: la función del Ministerio Público de la Federación es la de integrar carpetas de investigación sobre denuncias sólidas que tengan pruebas suficientes».

Con referencia a lo que usted está señalando, no perdamos de vista algo que es muy importante, dijo y asentó:

En 2008 @nytimes glorificó la actuación de Genaro García Luna, ahora condenado en EU Pareciera que el diario mantiene una ética periodística más cercana a los intereses de la DEA y del gobierno de su país que a la verdad.https://t.co/7KvmS9ZXO7 — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) January 9, 2025

«Hace ya algunos años, el periódico The New York Times sacó en sus aspectos fundamentales editoriales del periódico uno de los elogios más profusos sobre la persona de este individuo, no se nos olvide eso».

Y después de eso, «nunca ha habido por parte de ese diario un análisis sobre lo que dijeron y sobre lo que después ha ocurrido con esa persona frente a la justicia de los Estados Unidos».

Por eso, la información que viene de esos diarios, «como dijo la señora Presidenta con toda razón, es decir, la libertad absoluta de decir la verdad, pero también la responsabilidad absoluta de decir la verdad y no de ocultarla».

Seguidamente, indicó que en este caso eso es paradigmático; no se había visto «nunca, nunca se le había dado una publicidad de ese tamaño y nunca se había ocultado de esa manera».

En su calidad de corresponsal, Felipe Calderón hubiera ido a Estados Unidos a cubrir el juicio a Genaro García Luna. pic.twitter.com/jTWxcB5dkN — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) January 9, 2025

Por ello, sobre el caso señalado aclaró que no existe una carpeta de investigación formal ni denuncias.

