AMLO confirma gira con Sheinbaum por Durango, Coahuila y Tamaulipas

Sheinbaum será una buena Mandataria, tiene sensibilidad de escuchar, respetar y atender a todos, pero darle preferencia a la gente más humilde: AMLO

Regeneración, 12 de junio 2024. El presidente AMLO confirmó que este fin de semana realizará una gira conjunta con Claudia Sheinbaum a Durango, Coahuila y Tamaulipas donde habrá asambleas informativas.

Y es que el AMLO confió en que la gente les ayude a la realización de estas reuniones masivas para estar con la gente, porque “esto nos ayuda mucho a la presidenta electa y al presidente constitucional”.

Esto “para ir viendo lo de transición y los proyectos, lo que se ha hecho y lo que está en proceso”.

AMLO y Sheinbaum

El pueblo de México votó por la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación. No hay marcha atrás, vamos por más bienestar, justicia y democracia para nuestro amado país. pic.twitter.com/sa9PUSRWvZ — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 12, 2024

Además, AMLO dijo que viajarán por separado ya que Sheinbaum se trasladará en vuelos comerciales pero se reunirán mucho durante los trayectos para conversar sobre la transición en la Presidencia.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este fin de semana iniciará recorridos con el presidente AMLO por el norte del país.

“Ya estamos viendo cómo voy a acompañar al presidente López Obrador este fin de semana”.

Seguidamente aclaró que “Vamos a estar, si así nos lo permite la agenda, acompañándolo los días que él salga para poder platicar sobre diferentes temas. En este caso va al norte del país”.

Asimismo, puntualizó que “lo acompañaré en aviones comerciales, porque evidentemente yo no puedo usar de ninguna manera recursos públicos del gobierno federal”.

“Entonces lo estaré acompañando. Eso sí, probablemente me invite a los recorridos en auto. Entonces estamos viendo esa logística para ver cómo serían estos acompañamientos”.

AMLO y la virtual presidenta electa

Acompañé al Dr. Moisés Selman, pareja de mi madre desde hace 36 años, investigador emérito del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a recibir el premio por trayectoria en investigación en salud de la Fundación Carlos Slim. Me dio mucho gusto saludar al Ing. Carlos… pic.twitter.com/haNimnDe0N — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 12, 2024

Por otra parte, AMLO durante la conferencia Mañanera destacó que Claudia Sheinbaum, será una buena Mandataria, e incluso sentenció:

“Porque no hay un viraje, no van a gobernar los que piensa como el joven que despide a su trabajadora (por apoyar a Morena), porque no es sólo es ese joven son millones, y los responsables de ese proceder son los de arriba, los conservadores corruptos…”.

Además, dijo sobre Claudia que “tiene esa sensibilidad de escuchar, atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente más humilde, a los olvidados a los humillados”.

“Eso es muy importante, porque si no iba a sería un retroceso, atender sólo una minoría y olvidarse de la gente”.

Becas

Agradezco la visita de Elizabeth Sherwood-Randall, asesora del presidente Biden para temas de seguridad interna, y a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, para intercambiar puntos de vista y fortalecer las relaciones de amistad, como socios comerciales y de… pic.twitter.com/3ZyDqjNDyh — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 11, 2024

Por otra parte, AMLO dijo que “Claudia Sheinbaum está hablando y fue su compromiso, va a enviar la iniciativa para que las mujeres tengan pensión de 60 a 64 años”.

“No es nada más que se eleve a rango constitucional, sino que ya cuando ella entre, a más tardar a principios del año próximo empieza este programa”.

El encuentro que sostuve ayer con el presidente @lopezobrador_ me genera una enorme emoción. Me hace recordar una historia de lucha por la transformación de nuestro país, los grandes logros de su gobierno, la victoria en estas elecciones y el compromiso con nuestro pueblo para… pic.twitter.com/jno8ZewOb6 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 11, 2024

Explicó que además la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México propuso hacer universal las becas para todos los estudiantes de nivel básico.

“Eso nosotros no lo pudimos hacer, nosotros tenemos como 5 millones de becas de nivel básico, y 5 millones de preparatoria ahí si es universal”, expresó.

AMLO no se para de burlar de la oposición.



La humillación es brutal.



La alegría de la gente, gigante. pic.twitter.com/y538FNVrP6 — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) June 12, 2024

