AMLO en La Laguna: Con Claudia Sheinbaum continuarán proyectos de la 4T

López Obrador y Claudia Sheinbaum estuvieron de visita en La Laguna, Durango, donde prometieron la continuidad de los proyectos de la 4T.

RegeneraciónMx, 16 de junio de 2024. Este domingo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, visitó La Laguna, Durango, con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el mandatario mexicano con su sucesora habrá continuidad en el proyecto de la Cuarta Transformación.

Y es que, el mandatario mexicano señaló que no solamente continuarán los programas sociales, sino que proyectos importantes para el país.

López Obrador aseguró que se llevará a cabo el programa Agua Saludable para la Laguna, el cual beneficiará a dos millones de habitantes de esta región; con lo cual se evitará que las personas consuman agua con arsénico.

“Esta obra es el reconocimiento de que el agua es un derecho humano”, indicó la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Durante la visita del presidente y de Claudia Sheinbaum Pardo, se precisó que este primer recorrido es expresión del humanismo mexicano.

Asimismo, se recordó que el viernes se reconoció la tragedia en la mina Pasta de Conchos, del empresario, German Larrea.

Sheinbaum indicó que se supervisó a construcción de Nueva central de aduanas en Nuevo Laredo, Tamaulipas; la cual es parte del principio de la Cuarta Transformación para combatir la corrupción.

Miles de laguneros se congregaron para ver al presidente, López Obrador, y a Claudia Sheinbaum, quienes estuvieron en compañía de los gobernadores de Durango, Esteban Villegas, y de Coahuila, Manolo Jiménez.

“Cuando inicie el nuevo gobierno federal habrá un acuerdo con Esteban y con Manolo. No le veo ninguna dificultad porque están actuando con mucha responsabilidad. Se va a llegar a un acuerdo para aplicar aquí el programa IMSS Bienestar (que significa la federalización de los servicios estatales de Salud) Eso en unos meses mas porque yo ya me faltan como 100 días. Me voy a jubilar, termino mi ciclo”, indicó el presidente.