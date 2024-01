AMLO muy contento por reconocimiento de Cárdenas a su gobierno

Cuauhtémoc Cárdenas reconoció avances en el gobierno de AMLO. El presidente narró luca común en la oposición contra el neoliberalismo

AMLO recibió con gusto el reconocimiento de Cuauhtémoc Cárdenas hizo de su gobierno, principalmente en el rubro económico y contra la pobreza.

Así, durante la conferencia de prensa Mañanera el presidente hizo referencia a una entrevista de Político MX al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Y es que Cárdenas señaló que el gobierno del presidente López Obrador se ha destacado por su política contra la pobreza, y que ha hecho más por este sector que el expresidente Enrique Peña Nieto.

AMLO

-“Bueno, la verdad es que esto es normal en una democracia. En lo personal, en lo afectivo, en lo íntimo, me dio mucho gusto saber que el ingeniero Cárdenas había hecho un reconocimiento a nuestro gobierno “.

Seguidamente, precisó “porque el ingeniero Cárdenas es un referente, es un precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo”.

Por otra parte, AMLO recordó también las elecciones de 1988 cuando Carlos Salinas le hizo fraude a Cárdenas.

-“Yo tomé la decisión de participar en la oposición por él, yo lo fui a ver a él cuando decidí aceptar una invitación para ser candidato a gobernador en Tabasco en 1988″.

Tras lo cual AMLO, sentenció:

-“Y no tengo duda, como muchos mexicanos, de que él ganó la elección presidencial”, dijo el mandatario federal.

Partido

Po otra parte, recordó que el ingeniero Cárdenas le propuso la creación de un partido político y que él fuera quien lo dirigiera, algo a lo que se negó.

Y es que en la ocasión, dijo, participaron Heberto Castillo, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, entre otros líderes de izquierda.

-“En esa convención pues se propone que el presidente del partido fuese el ingeniero Cárdenas y él se para y dice ‘no, y propongo a Andrés Manuel’, en el 89″.

Luego, precisó:

-“Yo decliné porque pues yo estaba en Tabasco, pero él hizo esa propuesta. Desde el inicio, y luego hemos estado juntos”, destacó AMLO.

Otro

Por otra parte le presidente recordó también las elecciones de 2006, cuando el fraude de Felipe Calderón y por lo cual emprendió una serie de protestas incluido el plantón en Paseo de la Reforma.

“Imagínense para un dirigente, pues tomar el Palacio era arriesgarse. Por eso hicimos nuestros protesta en el centro”.

Y reveló:

-“…,, pero al mismo tiempo era inhibir la movilización para no caer en ninguna provocación, y que no se provocara la violencia, protestamos, nos hicieron el fraude, no se rompió ni un solo vidrio”.



Finalmente, el presidente reconoció desde Palacio Nacional que: “Claro nos costó mucho, por toda la campaña de descrédito, la guerra sucia, pero aquí estamos”.



