AMLO negó apoyo a Fox para subir el IVA y «hacer más grande el pastel»

En el 2000 Fox pidió apoyo para aumentar la tasa del IVA. AMLO lo rechazó y respondió que se aplicara plan de austeridad y contra la corrupción

Regeneración, 8 de diciembre de 2022. AMLO reveló que Vicente Fox, le propuso aumentar el IVA, previo a tomar posesión como presidente y como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, respectivamento.

Esto, en el año 2000, pero AMLO negó el apoyo.

-“Lo primero que me plantea (Vicente Fox) es que teníamos que aumentar el IVA y me pedía apoyo para eso… me dice ‘hay que hacer más grande el pastel’”, dijo AMLO.

Así en la Mañanera AMLO relató que la propuesta que le hizo al panista fue “ combatir la corrupción y aplicar un programa de austeridad”.

AMLO

Por otra parte, el presidente señaló que Vicente Fox, anteriormente, “estaba fresco, no estaba como se puso después, endurecido y amargado, y tenía sentido del humor”.

Asimismo, acusó que “los tecnócratas corruptos” no iban en sentido de reducir gastos mediante austeridad y mucho menos combatir la corrupción».

2000

Así AMLO relató que previo al inicio de su gestión como Jefe de Gobierno capitalino en el año 2000, el entonces presidente electo Vicente Fox le pidió apoyo en un par de ocasiones.

Esto, para incrementar el IVA porque ya estaba todo comprometido y faltaba presupuesto.

Seguidamente AMLO indicó que antes no alcanzaban los presupuestos y se aumentaban los impuestos.

-“…, tenían una frase muy cínica de decir, es dolorosa pero ni modo, nos tememos que apretar el cinturón”, pero el gobierno «no se apretaba el cinturón, era el pueblo”.

Copeteado

Cabe destacar que AMLO agregó que Fox le dijo esto de que hace falta presupuesto, «- además, dice, se le va a devolver a la gente… copeteado-«.

En respuesta, AMLO le expresó a Fox: “…, ya para cuando se lo regresen, ya vamos a estar muertos, presidente».

– «Y no acepté, pero ya lo tenían convencido porque «antes de tomar posesión todavía hubo otro intento” de incrementar el IVA.

Además AMLO dijo que “se me vuelven a lanzar otra vez, antes de que tomara posesión”.

Diciembre

-«Fue en diciembre siguiente cuando “vuelven con lo mismo, lo del IVA, y el contesté lo mismo, no, nosotros no aceptamos”, señaló AMLO.

Asimismo el presidente recordó que en ese momento se requería la autorización de la Secretaría de Hacienda para avalar el techo de endeudamiento en las entidades.

Y narró que Francisco Gil Díaz, designado por Fox como Secretario de Hacienda, «queriéndose pasar de listo, dice ‘si no apoyan, no va a haber autorización del techo de endeudamiento para la Ciudad».

-«Lo único que le dije, fue: No se preocupe, no nos autoricen, voy a declarar una moratoria de paga. Fox lo que hizo fue reírse”.

Fortuna

Finalmente, AMLO agregó que no hubo necesidad”, pero “la recomendación de los tecnócratas corruptos no iba a en sentido de reducir gastos ni combatir la corrupción”.

Y, en cambio, la solución era aumentar impuestos o solicitar deuda, “esa era su fórmula y sigue siendo en algunos lugares del mundo”.

Seguidamente, AMLO reiteró que cuando se combate a la corrupción no hay necesidad de endeudar al país.