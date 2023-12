AMLO por arreglo entre las partes tras estallar crisis de Tribunal Electoral

En Tribunal Electoral del Poder Judicial 3 de 5magistrados por renuncia de Ministro Presidente. AMLO no opina, pide voluntad de arreglo y Sufragio Efectivo

Regeneración, 8 de diciembre de 2023. El presidente AMLO declinó opinar sobre la crisis al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pidió voluntad para arreglar el asunto y centrarnos en el sufragio efectivo.

Ante la crisis que atraviesa el Tribunal Electoral (TEPJF) en donde tres de los cinco magistrados exigieron la renuncia de su presidente Reyes Rodríguez Mondragón.

AMLO

A pregunta expresa sobre el tema AMLO declinó opinar sobre el fondo del asunto y pidió buena voluntad de las partes.

No opino de eso, les ofrezco disculpas, porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral y es mejor no opinar”.

Sin embargo AMLO subrayó los atributos que se relacionan al Tribunal Electoral.

.“Elecciones limpias, libres, sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva, y esto es muy importante lo de la democracia efectiva”.

Cordura

Por otra parte, el presidente incluso rechazó la sugerencia de la prensa para hacer un llamado a la cordura dentro del Tribunal Electoral.

-“No, yo creo que todos ayudan, ya la sociedad está muy despierta y cualquier servidor público tiene que aprender a respetar al pueblo”.

Además, “actuar con integridad y auto-limitarse, ya no es el tiempo de la prepotencia, ya pasó eso”, puntualizó el presidente AMLO.

Arreglo

.“Ojalá y haya arreglos, todo y que logremos entre todos establecer una auténtica democracia, donde el pueblo elija libremente a sus gobernantes, eso nos ha hecho falta”, precisó.

Seguidamente expuso un posicionamiento sobre la democracia:

-“No es exagerado sostener que por falta de democracia México no ha podido estar en el sitio que le corresponde, pero ya estamos avanzando”.

Y sentenció:

-“Va a quedar el hábito democrático, la cultura democracia y eso va a ser una buena herencia para las nuevas generaciones”.

Seguidamente remató diciendo que “eso es lo que tiene que está pensando todas las autoridades electorales, en eso”, subrayó.

Reyes Rodríguez no aceptó la renuncia planteada por sus compañeros y dijo pidió esperar al lunes para responder si dimite o no.

Colofón

Pues, con respecto a la pregunta hecha por reporteros al presidente AMLO, resulta que tres los tres Ministros del Tribunal Electoral decidieron hacer públicas la solicitud de renuncia del Ministro Presidente.

Y es que los inconformes acusaron no estar de acuerdo con su administración ni su punto de vista jurídico.

Además, dijeron que por eso es que no asistieron al informe del citado Ministro Presidente.

Al tiempo que la Ministra decana Janine Otálora, apoyó al impugnado totalmente.