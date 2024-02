“Si cometí algún error estoy dispuesto a rectificar. Es más, no le hace que sea calumnia, de todas maneras cumplimos, porque ya me han calumniado”: AMLO

Regeneración, 29 de febrero de 2024. El presidente AMLO se posicionó en torno a que el Tribunal Electoral consideró uso indebido de recursos en su quinto informe de gobierno.

Y es que aun cuando lo calificó como “calumnias”, el presidente AMLO dijo estar dispuesto a rectificar y cumplir con la ley electoral.

Cabe destacar que medios señalan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prepara un catálogo de infractores electorales.

Tribunal contra AMLO

Por otra parte, se destaca que ayer, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó que durante su quinto informe de gobierno, el jefe del Ejecutivo incurrió en “promoción personalizada”.

Además, de “uso indebido de recursos públicos, así como la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda”.

Sin embargo, AMLO consideró que la decisión es injusta e ironizó:

-“Ya vamos a empezar a hablar mal del gobierno. Es injusto, es que están muy molestos, pero le deberían echar la culpa como a 40 millones de mexicanos”.

Precisiones sobre la Ley

Por otra parte el presidente de México agregó:

-“Si cometí algún error estoy dispuesto a rectificar”.

Y sentenció:

-“Es más, no le hace que sea calumnia, de todas maneras cumplimos, porque ya me han calumniado”.

Por otra parte, recordó que hace tiempo se le sancionó porque la consejera Electoral, Claudia Zavala, a quien calificó como “filopanista”, hace tiempo “tergiversó” alguna declaración del mandatario.

Por eso, le prohibieron hablar de la aspirante de oposición a la Presidencia, Xóchitl Gálvez —a quien no mencionó por su nombre—, por presunta violencia política de género.

-“Una vez, una consejera del INE filopanista, a ver si no me vuelven a cepillar, dije algo aquí que ya no puedo repetir, porque no he mencionado nunca a candidatos, sobre todo a la candidata”.

Finalmente, AMLO púntualizó:

-“Bueno, no voy a decir de qué partido, pero esta consejera dije algo y lo tergiversó, y a partir de eso me castigaron, de una mentira. Se fue a Tribunal y me sancionó”, relató el presidente.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado