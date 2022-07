AMLO por retiro de La Estatua de la Libertad si Assange no es indultado

AMLO dijo que si Assange es llevado a EEUU y condenado a morir en presión, comenzar campaña para desmonte de Estatua de La Libertad en Nueva York

Regeneración, 4 de julio de 2022. El presidente AMLO durante su conferencia de prensa Mañanera dijo que si Assange era condenado a prisión y muerte en Estados Unidos, pediría campaña para desmontar la estatua de la Libertad.

Y es que respondió a los cuestionamiento de la prensa sobre la situación de los periodistas en México.

-Hace unos días di a conocer un encarte del New York Times hablando del superpolicía Genaro García Luna, y es el New York Times; y el Financial Times hace lo mismo y el Wall Street Journal y todos».

O sea, dijo AMLO, estamos hablando esto de Assange.

-«¿Qué, no vale la pena que se ocupe el New York Times del asunto, o el Washington Post o el Financial Times o El País?, preguntó el presidente.

Y, dijo, «convocar a un encuentro de la prensa más importante del mundo para exhortar, para pedir, para llamar a que se le otorgue un indulto a Assange? Si no lo hace, van a quedar manchados».

AMLO

En ese sentido AMLO señaló que si Assange es condenado hay que hacer campaña para trasladar la Estatua de La Libertad para otra parte.

-Y hay que empezar con la campaña que, si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de La Libertad».

Misma, que dijo AMLO: «que entregaron los franceses y que está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad».

Biden

Por otra parte a pregunta expresa AMLO señaló que el tema lo tratara con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos.

-«A nosotros nos consta, los cables que dio a conocer hablan del fraude del 2006, de cómo fueron distintos personajes a la embajada de Estados Unidos en México a confesarse».

Lo anterior, recordó AMLO.

Cabe destacar que AMLO dijo que no sólo es México, es todo el mundo.

Pero, además, cuando se dio a conocer esta información participaron varios medios, se pusieron de acuerdo en el mundo para dar a conocer toda la información.

Esto, «porque consideraron que era un aporte a la defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión».

Es decir, para no continuar con el doble discurso, con las mentiras, con el estar declarando una cosa y estar haciendo otra.

Y, «Entonces, ahora lo dejan solo», acusó AMLO.