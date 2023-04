AMLO recomienda tener banco, aseguradora y reformar poder judicial

AMLO escribirá un libro donde narra como inició todo el movimiento. También recomienda revisar manejo de 200 mil millones de dólares de reserva en Banxico

Regeneración, 12 de abril de 2023. AMLO en la conferencia de prensa Mañanera dijo que escribirá un nuevo libro y dejó recomendaciones para su sucesora (o sucesor) en la presidencia.

Y es que el presidente explicó que hay una serie de situaciones que no le dio tiempo de atender.

AMLO

Así, el presidente dijo que en este libro recomendará a su sucesora (o sucesor) comprar una banco, que el gobierno tenga una aseguradora, pero sobre todo una reforma al Poder Judicial de la Federación.

Además, desde Palacio Nacional recordó que a mitad de sexenio escribió “A la mitad del Camino” donde hace un recuento de sus primeros tres años de gobierno.

Y lo que correspondería es escribir sobre el segundo periodo, pero en lugar de continuar esa obra, hará un repaso desde que empezó su lucha por la democracia.

Lo anterior, pensando en los jóvenes, y además explicará que es el humanismo mexicano.

Futuro

-Voy a dejar algunas recomendaciones para el futuro, ya lo pensé, porque no me dio tiempo y no hubiese estado mal que el gobierno hubiese adquirido un banco grande”.

Así dijo AMLO.

Además, detalló que “por ejemplo esto de Banamex, yo ya no quise por el tiempo; pero por qué el gobierno no tiene su banco, porque tenemos que pagar tanto de comisiones”.

Asimismo AMLO cuestionó que el Gobierno debería tener su Aseguradora, porque se pagan pagamos millones en seguros y se deben buscar ahorros.

Y es que detalló, por ejemplo que todos los edificios gubernamentales tienen que estar asegurados, al igual que el Metro, entre muchos otros.

Banxico

-“Otra cuestión que debería ventilarse sin meternos a vulnerar la autonomía del Banxico es saber cómo se manejan los 200 mil millones de doladores de la reserva”.

Y, “decirle a quien vaya a quedar, recomendarle, no te olvides de reformar al Poder Judicial porque ahí hay un problema”.

Por otra parte, señaló que una recomendación básica es no permitir la corrupción.

Además AMLO dijo que “hay muchos adversarios que ya están contando los días porque quieren que ahueque el ala, que no confíen en eso·.

-“…, no vaya a salir alguien más radical, yo soy bastante fresa, ya estoy aburguesado”.

Judicial

Cabe destacar que días atrás AMLO insistió en que se debe modificar el método para elegir a los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial.

Lo anterior, mediante una reforma y un nuevo plan de estudios para formar abogados.

-“Primero modificar planes de estudio, es que fueron 36 años de política neoliberal, prepararon sus cuadros”.

Además, “llevar a cabo una reforma educativa de fondo hacia adelante, porque no es un asunto, no de jueces, no de ministros, es un asunto que tiene que ver con la abogacía, la formación”.

-“…, se tiene que revisar los planes de estudio y tiene que ver un tronco común que tiene que ver con el humanismo, la honestidad, los valores”, dijo AMLO.

Incorruptible

-“Que la persona, hombre o mujer sea incorruptible, no que se las sepa de todas, todas, y que sea un corruptazo”.

Lo anterior, “como ha sucedido, estamos hablando de que en el caso, el problema en el Poder Judicial que está podrido, también no generalizar, pero no es la regla, son excepciones”, expresó AMLO.

Y propuso:

-“Que se elijan a los jueces y a los magistrados y a los ministros, en la época de la República restaurada así se eligieron. Sí hace falta la reforma”, insistió AMLO.

