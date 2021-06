AMLO y Kamala Harris firman acuerdo de cooperación México-EU

AMLO y Kamala Harris firmaron el memorándum de entendimiento entre la SRE y la USAID en Palacio Nacional.

Regeneración, 8 de junio del 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, firmaron el acuerdo de entendimiento que garantiza la cooperación internacional entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

«Vamos a hablar con la vicepresidenta, nos da mucho gusto que nos visite y vamos a hablar del tema migratorio, pero atendiendo las causas en lo fundamental», señaló el primer mandatario.

El canciller Marcelo Ebrard explicó que el objetivo del acuerdo es intercambiar experiencias y propuestas para regular la migración de Guatemala, Honduras y El Salvador; sobre todo aquella que es forzada por condiciones de pobreza.

En este sentido, el titular de la SRE señaló que AMLO propuso que se extiendan los programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro a los 3 países de Centroamérica.

«Les recuerdo que esos programas ya están funcionando, con financiamiento de México, en El Salvador y en Honduras, próximamente en Guatemala. Vamos a intercambiar información que nos parece importante, en esencia que si hay transferencias directas para los beneficiarios», destacó.

Asimismo, agregó que Sembrando Vida tiene impacto en la recuperación de la selva tropical en esa región de Centroamérica y se ha utilizado para combatir el fenómeno denominado Canal Seco; el cual se produjo como consecuencia de la reforestación.

Ebrard también afirmó que Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa «más urbano» y compartirán los resultados que ha tenido.

Kamala Harris expresó que vino a México para renovar la asociación entre ambas naciones, pues el sistema económico de los dos países está vinculado.

The United States and Mexico share history and family. Our economies are tied, and our security relies on one another. I am here in Mexico City to renew our nation’s important partnership with Mexico.

— Vice President Kamala Harris (@VP) June 8, 2021