Regeneración 8 junio 2021. El cantante colombiano J Balvin retó a Saúl Canelo Álvarez a una pelea y el boxeador aceptó de inmediato.

Por medio de su cuenta de Instagram el reguetonero publicó “ya que veo gente haciendo tantas estupideces en Twitter, respecto a las peleas de boxeo invitó a Canelo a que se de unos madrazos conmigo”.

J Balvin no se imaginó que su mensaje llegaría a oídos del boxeador mexicano quien entendió la broma y respondió que aceptaba el reto.

Por su parte el cantante admitió que no esperaba esa respuesta del Canelo.

“Yo no me puedo permitir que me den una pelea con los ojos cerrados. Y que además elija la mano, yo seguiré con la música. Muchas gracias, hermano’’, indicó J Balvin.