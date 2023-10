Apoyo siempre correspondido, AMLO 2° líder más popular del mundo

AMLO agradeció al pueblo de México. Morning Consult indica 68% de aprobación según indica el Rastreador de calificación de aprobación de líder global

Regeneración, 14 de octubre de 2023. El presidente AMLO Publicó en redes sociales la actualización de la encuesta de aprobación de líderes globales, donde aparece en segundo lugar solo detrás del presidente de la India.

-“Así estamos en la encuesta semanal de Morning Consult publicada ayer”, dijo AMLO en X.

Seguidamente aseveró:

-“Gracias por el apoyo que siempre será correspondido”.

AMLO

Se destaca que se trata de la actualización del 12 de octubre del Rastreador de Calificación de aprobación de líder global de Morning Consult.

Además se indica que los índices de aprobación más recientes se basan en datos recopilados del 4 al 10 de octubre de 2023.

Y, se precisa que los índices de aprobación se basan en un promedio móvil de siete días de residentes adultos en cada país.

Esto “con tamaños de muestra que varían según el país”, conforme aclara la casa encuestadora.

Presidente

Asimismo se trata de tres datos que arroja el ejercicio estadístico, esto es, verde, designa aprobación, gris, no sabe o no tiene opinión y rojo, desaprueba.

Y es que Narendra Modi encabeza la lista de aprobación con un 78% en tanto que lo desaprueba un 18%.

Por otra parte, en el caso de AMLO se indica que tiene un índice de aprobación del 68% y un 28% desaprueba.

Asimismo, en tercer sitio se ubica el mandatario de Suiza, Alain Berset con un un 57% de aprobación y un 35% de rechazo.

Seguidamente aparece Luis Ignacio Lula da Silva, con un 51% de aprobación y un 45% de rechazo, en tanto que en 4° sitio aparece Anthony Albanese de Australa con 47% de aprobación y 45% de rechazo.

Cabe destacar que Modi, AMLO, Berset y Lula tienen una mayoría que les aprueba, el resto no sobrepasa el 50% de apoyo.

En sexto lugar se ubica Giorgia Meloni, primera ministra de Italia; le sigue Pedro Sánchez, presidente de España, y en octavo lugar se encuentra Joe Biden, mandatario estadounidense.

Así estamos en la encuesta semanal de Morning Consult, publicada ayer. Gracias por el apoyo que siempre será correspondido. pic.twitter.com/FY7OUbrZdp — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 13, 2023

Juez

Cabe destacar que la popularidad de AMLO se basa, entre otras cuestiones en la lucha contra la corrupción.

Así, esta semana se subraya que el presidente llamó a las y los trabajadores del Poder Judicial a no dejarse manipular sobre la eliminación de fideicomisos que financian privilegios de altos funcionarios como ministros, magistrados y jueces.

La medida que dependerá del Poder Legislativo no contraviene salarios ni prestaciones de empleados o personal jubilado, aclaró.

“Acerca de la protesta de los trabajadores, están en su derecho, nada más decirles que no se dejen manipular. Es un mensaje porque no es en contra de los trabajadores, que no los engañen. (…) Somos libres, pero sí que la gente se entere cuál es el fondo del asunto para que no haya manipulación”, subrayó.

Copete

“Es cortar el copete de privilegios. Es que es ofensivo que estén recibiendo tanto los ministros, los magistrados, los jueces, algo que está fuera de lo normal, no sólo en nuestro país, en el mundo. Si se compara lo que ganan los jueces, los magistrados, los ministros en el mundo con lo que ganan en México, nos vamos a dar cuenta de que abusan”, refirió ante representantes de medios de comunicación.

En mayo de este año, el jefe del Ejecutivo dio a conocer 40 privilegios que mantienen altos funcionarios del Poder Judicial pagados con el erario público, los cuales contradicen a la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Así, destaca AMLO que:

-Sueldos de más de 297 mil pesos mensuales, superiores al que percibe el presidente de la República.

Aguinaldos de alrededor de 586 mil pesos que representan 40 días de sueldo.

-Seguro de gastos médicos para ministras, ministros y familia nuclear por 30 millones de pesos en adelante.

“Es natural que los ministros de la Corte estén haciendo una promoción para que no se les modifique el presupuesto, es lo más lógico si se acostumbraron a vivir con privilegios. (…) Ahora están dando la batalla porque no quieren vivir en la justa medianía, en la honrosa medianía, como decía el presidente Juárez”, añadió AMLO.

La eliminación de los fideicomisos generaría ahorros que pueden traducirse en becas a estudiantes en situación de pobreza.

“El presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno, no es dinero del Poder Ejecutivo, no es dinero del Poder Legislativo, no es dinero del Poder Judicial, es dinero de todos y hay que distribuirlo con justicia y darle más a quien tiene menos”, enfatizó.