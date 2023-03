Arresto de Trump sería para impedir su candidatura: AMLO

Es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que decida señaló el presidente AMLO y recordó haber sufrido persecución

Regeneración, 21 de marzo de 2023. AMLO se pronunció sobre las versiones de arresto del expresidente Donald Trump.

Y es que el propio Trump publicó que sería detenido esta semana y denunció que el anarquismo y comunismo se han apoderado del gobierno de EE.UU.

-“Está declarando el presidente Trump, expresidente Trump, que lo van a detener creo que hoy por un asunto presuntamente amoroso”, señaló AMLO.

Además dijo que “si fuese así pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo de que es para que no aparezca en la boleta electoral”.

Y si digo esto “es porque padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese candidato, eso es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que decida”.

Así lo señaló el presidente de México en conferencia de prensa.

Y es que Stormy Daniels, actriz, Trump le pagó 130 mil dólares (casi 2.5 millones de pesos mexicanos) durante la campaña presidencial de 2016.

Esto es, cuando el republicano buscaba (y logró) la presidencia de Estados Unidos.

Además, era un pago, según Daniels, para que ella no revelara que tuvo una relación sexual con Trump en 2006 cuando él ya estaba casado con Melania y acababa de tener a su hijo Barron.

En enero de 2018 estalló el escándalo cuando el diario The Wall Street Journal reveló aquel pago. Y catapultó a la fama a Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford.

La fiscalía investiga si Trump violó la ley, pues de acuerdo con su exabogado, Michael Cohen, él entregó el pago a Daniels.

Y, luego Trump se lo habría reembolsado, tras hacerlo pasar como otro gasto de campaña.

Cabe destacar que AMLO se refiere a una situación en la que Daniels no ha guardado detalle alguno de su relación con Trump.

E incluso publicó un libro de memorias: “Full Disclosure” (Revelación Total), en la que dio detalles explícitos.

– “Puede que sea la relación sexual menos impresionante que he tenido, pero él claramente no estuvo de acuerdo”, dijo.

-“Los peores 90 segundos de mi vida”, señaló en entrevista.

La actriz aseguró haber conocido a Trump en un torneo de golf de celebridades en Lake Tahoe, en julio de 2006, tras lo cual él la invitó a su hotel.

Por otra parte, AMLO llama ‘mentiroso’ a EE. UU por informe que señala abusos de derechos humanos en México.

-“No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, con todo respeto, es que es su naturaleza, no quieren abandonar la Doctrina Monroe y antes el llamado Destino Manifiesto“.

Seguidamente subrayó que “no quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo”.

-“…, nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio pero no es para enojarse es que así son, nada más decir que no es cierto que son unos mentirosos”.

Pero que tampoco lo vayan a tomar a mal”, respondió AMLO

-“Es como si aquí nosotros los evaluáramos: Oye, ¿porqué no liberas a Julian Assange, si estás hablando de periodismo y libertad, por qué lo tienes preso?”, ejemplificó el presidente.

AMLO subrayó:

-“Si se habla de actos de violencia, ¿cómo es que un periodista premiado en Estados Unidos asegura que el gobierno de Estados Unidos, saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa?.

Así, “¿por qué se permite en Estados Unidos que opere un cártel o varios cárteles que distribuyen en ese país el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes?”, criticó el presidente de México.

