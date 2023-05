Así opera la ofensiva de Cabeza de Vaca contra el gobierno de Tamaulipas

Fuerzas conservadoras del noreste mexicano y Texas han visto muy mermados sus negocios, -narco, tráfico humano, vehículos- por eso ataques en Tamaulipas

Regeneración, 8 de mayo de 2023. Defensa popular ante ofensiva terrorista de Cabeza de Vaca en Tamaulipas, así dice Raúl A. Rubio Cano.

Y es que se trata de una denuncia que señala los motivos particulares de la reciente violencia en Tamaulipas.

E incluso, “donde están utilizando fundamentalmente a los medios de comunicación vendidos, corruptos, mentirosos”.

Y, la práctica del terror por las diferentes bandas del Narco; ambos, medios y bandas, son los instrumentos fundamentales para crear la zozobra en las principales ciudades de Tamaulipas.

Además, el editorialista da cuenta del posicionamiento de diversos sectores de Tamaulipas en defensa del gobierno del cambio en la entidad.

Tamaulipas

Y es que se trata de lo publicado en el portal La Educación y fechado en Monterrey, Nuevo León.

Al respecto se indica en primer término lo dicho por AMLO el pasado jueves 13 de abril, en el programa de La Mañanera.

Y es que se indica que el presidente subrayó que antes de la llegada del gobernador Américo Villarreal al poder político tamaulipeco, ese estado del noreste mexicano:

-“No estaba viviendo una crisis, sino una verdadera decadencia”.

Y hoy, los efectos de esa decadencia se han ido avivado nuevamente por diversas fuerzas oscuras fronterizas, encabezadas por el exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca

Lo anterior dice el editorialista, “como lo señalamos desde ese 13 abril, en columna de laeducacion.us con sede en Los Ángeles, California”.

Recuerdo

Por otra parte dice que en esa Mañanera, AMLO, reconocía que el triunfo de los comicios tamaulipecos del 5 de junio del 2022, por el doctor Américo Villarreal, porque la gente en masa fue a votar.

Esto, por el candidato de Morena y fue, el proceso estatal con mayor participación ciudadana de todos los habidos en esa fecha en la República.

-“Es natural que buscar atentar contra la estabilidad del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) en el noreste mexicano”,

Resulta, dice, “que la larga frontera de Tamaulipas con Texas, es el campo idóneo de batalla para tal finalidad, por su extensión y tradición en el oficio malévolo del contrabando”-

Seguidamente, afirma que “las fuerzas conservadoras del noreste mexicano y sobre todo de Texas y demás pillos filibusteros fronterizos, van con todo”.

Lo anterior, “porque ya que se han visto muy mermados en sus negocios, que operan desde el narcotráfico, el tráfico humano, de órganos, combustibles y vehículos.

Así como de animales exóticos y de otras líneas de contrabando, tanto desde México a Estados Unidos, como viceversa.

Llega

Lo anterior, porque con la llegada del gobierno de la 4T, el control aduanero ahora está en manos de la Marina y del Ejército Mexicano.

-“Esto, ha generado un clima contestatario de quienes habían vivido del beneficio de miles y miles de millones de dólares al año, por el ser y quehacer de las actividades del contrabando”.

Así como “el de ir tejiendo en 40 años de neoliberalismo feroz, la invasión transfronteriza del Yankee a territorio mexicano”, sentencia el analista.

Américo Villarreal

-“Una clase política llevó este quehacer fronterizo, donde primero fue el PRI, luego el PAN y hoy el PRIAN y otros partidos, como Movimiento Ciudadano”.

Y, el cual hace su lucha para integrarse a un bloque común contra el gobierno de la 4T, más, cuando ya se acercan los proceso electorales a la Presidencia en México del 2024.

-“A como dé lugar, esas fuerzas fronterizas y otras poderosas fuerzas de los Estados Unidos empiezan a hacer lo imposible para desgastar y buscar derrotar al proceso revolucionario de la 4T.

E incluso señala que ello, para “regresar al pasado corrupto e impune del régimen Neoliberal que impusiera el Salinismo y grandes capitales extranjeros”.

Conservas

-Desestabilizar el gobierno de Américo Villarreal, no es cosa fácil, más cuando fue electo por una amplia mayoría”.

Asimismo, dice que por ello, “es que los agresores que buscan implementar esa desestabilización en Tamaulipas y repercusiones nacionales”.

Esto es, que “ante la falta de verdaderas bases de apoyo, no les queda que seguir los cánones de un tipo de guerra de Cuarta Generación”.

Texas

Además, dice que lo anterior, en particular las aledañas a Texas, desde la ciudad de Laredo hasta Matamoros.

Así, culpar al gobernador Américo y al Gobierno de la 4T y su Presidente, de no poder controlar o eliminar el terrorismo que se le viene suscitando en Tamaulipas.

-“¡Vaya forma de operar de estos sinvergüenzas!”, apunta.

Infla

Así, se inflan informativamente los supuestos combates entre las bandas, se pintan camiones de los conocidos como “Monstruos” con siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, se manejan en redes sociales las más diversas historias de llegada de otros carteles o de pleitos entre ellos.

Basura

Bajo lo anterior, medios como Reforma, El Norte, El Universal, los envenenados noticieros de Televisión y Radio y hasta la Revista Proceso, viene practicando el más falsario periodismo.

En incluso califica que la mayoría hacen “coro griego” para decir que las cosas están del cocol.

Y, “que es muy lamentable que tanto el gobernador Villarreal, como el presidente López Obrador, quieran minimizar lo que sucede en Tamaulipas”.

Seguidamente dice, “como lo manifiesta el material de esta semana que empieza del reportero, Luciano Campos Garza, (Revista Proceso, número 2427 del 7 de mayo de 2023)·.

Esto es, reportaje que sólo se centra en las opiniones de las Cámaras de Comercio de Tamaulipas o correo electrónico del mismo Cabeza de Vaca.

Y, donde “Juan Pueblo” no aparece para nada en estos materiales, más que como un pobre diablo asustado.

No cabe duda, esos entrevistados de Proceso, son los mismo conservadores que con Cabeza de Vaca aplaudían el clima de violencia que él mismo generaba.

Sin embargo, “los corruptos empresarios vividores del mega tráfico fronterizo del contrabando en sus múltiples modalidades, por décadas o siglos, se alzan en críticas contra el nuevo gobierno de Américo.

Así como contra las acciones estructurales de Presidente López Obrador en beneficio de los tamaulipecos.

Municipales

Cabe destacar que se subraya el pronunciamiento de comités municipales de Tamaulipas, frente a los antes descrito.

-“La voz del pueblo ante la maldad de Cabeza de Vaca”, se titula el citado documento.

Seguidamente, se puntualiza que las noticias de la semana pasada en nuestro estado de Tamaulipas fueron: que la inseguridad resurgió, y que el gobierno del Dr. Américo Villarreal, es el culpable”.

-“…, esa es la mentira, para tratar de desprestigiar al gobierno estatal y de la 4ª Transformación, todo por parte del “SATRAPA” Cabeza de Vaca, exgobernador”.

Y mismo, “que se fue con maletas llenas de dinero, y con órdenes de aprehensión pendientes, él quiere ocultar los delitos que cometieron, la gavilla que él encabeza”.

Además, “inventó noticias falsas para asustar a los ciudadanos, cuáles”:

-“Que Tamaulipas era invadido por criminales en lanchas rápidas, desde la Laguna Madre, en San Fernando”.

Asimismo,”que grupos de delincuentes desembarcaban en Tampico y Soto la Marina, en el ejido Lavaderos rumbo a Aldama”.

Incluso que diez camionetas blindadas, tomaron Tula desde el ejido Miguel Hidalgo.

Muestra

-“Quedó demostrado que el Cártel de Jalisco, no existe en el estado, que hubo enfrentamientos entre dos grupos”, producto de su rivalidad por el territorio, “como bandas que se pelean por el barrio”.

Todos los rumores a través de las redes fueron para causar miedo y generar psicosis, son mentiras ordenadas por el SATRAPA y sus esbirros.

Esto es, “los mercenarios de la calumnia, y las bocinas de la mentira, que se rentan para difundir sus infundios”, señalan los comités de Morena.

A los cabecistas, ya se les olvidó que cuando ellos gobernaban, sucedieron las masacres de la rivereña por los GOPES y asesinatos en Reynosa de gente inocente.

Además, los asesinatos de Buena Vista, en Hidalgo, en el Barretal, en todo el Estado “de Poncho Carreón, Sergio Carmona, y de Antonio de la Cruz”.

-“Y, que el estado estuvo en 2º lugar en desaparecidos“, acotan sobre Tamaulipas.

Ladrones

Los conservadores, “los ladrones que tomaron el poder en el 2016 no se quieren ir y quieren volver, no tiene razón, porque no razonan, están dementes, pero no pendejos, quieren el presupuesto.

“No somos comparsa de la mentira”

Firman los comités municipales de Morena en: Hidalgo, Mainero, Padilla, Villagrán, San Carlos, San Nicolás

¡Basta!

No cabe duda, el pueblo en Tamaulipas se va organizando, son miles y miles de votantes por Américo y no digamos por el gobierno de la 4 T y en apoyo a AMLO”.

-“Donde la guerra que programan terrorista como Cabeza de Vaca, ya se dirime al ser evidenciada la maldad de Cabeza”.

Finalmente, sentencia:

– “Y obvio, los oscuros interese de la oligarquía del noreste mexicano y extranjeros que irán saliendo a flote ¡Órale!”.

