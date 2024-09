Agreden a senador Fernández Noroña en Aeropuerto de CDMX

Senador Noroña denuncia que fue agredido verbal y físicamente en repetidas ocasiones por un hombre y una mujer, mismos que le intentaron robar su celular

Regeneración, 20 de septiembre de 2024. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, denunció la mañana de este viernes 20 de septiembre, una agresión física e intento de robo de su teléfono celular en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A través de sus redes sociales, el senador de Morena publicó un video en el que denunció la agresión física de un hombre en una de las salas de espera.



“Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba”, escribió Fernández Noroña al acusar que una mujer que acompañaba al hombre borró un video que anteriormente había grabado.

“Cuándo me arrebató el celular, y se lo dio a su mujer, ésta aprovechó para borrar el video que yo había grabado”, señaló.

“Además de que estuvo agrediéndome física y verbalmente”, agregó al pedir a American Express proporcionarle los datos de la persona que lo agredió para presentar una denuncia.

Por otra parte, el periodista Álvaro Delgado señaló que “resulta que el abogado que agredió al presidente del Senado, identificado por él mismo como Carlos Velázquez de León Obregón”.

Además, “es miembro de la International Bar Association, la misma que trajo a México al demócrata Ernesto Zedillo”.

“Ninguna agresión violenta puede quedar impune, por muy hombres de leyes que sean los autores”, precisó en X.

Que diga la verdad, otro caso

Cabe destacar que en días recientes el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pidió al senador de Movimiento Ciudadano (MC), Daniel Barreda, que diga la “verdad”.

Lo anterior sobre su supuesta retención el día de la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

El senador dio a conocer que recibió un oficio del grupo parlamentario de MC en el que pide se realice el descuento del día correspondiente (10 de septiembre).

Y, algo que calificó de falta de seriedad por el partido emecista.

“’Estuve retenido’, y yo me pregunto, ¿cómo lo retuvieron?, ¿lo amarraron?, ¿le cerraron las puertas?, ¿lo incomunicaron?, ¿lo amordazaron?, ¿qué fue lo que hicieron para tenerlo retenido?“

“Porque él dice, es que amagaban con apresar a mi padre si yo me iba. Eso no es estar retenido”, puntualizó.

Además “qué falta de carácter y de imaginación del senador, si eso fuese cierto, porque lo que yo habría hecho, no estoy para darle consejos a ningún senador, senadora, es venir a la sesión y denunciar lo que estaba sucediendo”.

‘El senador Daniel Barreda Pavón no pudo estar presente en la sesión del día 10 de septiembre por causas de fuerza mayor públicamente conocidas. Seré curioso, ¿cuáles son esas causas de fuerza mayor?.

“Aquí está, les voy a dar copia del oficio para que lo tengan. Con lo que se acredita que Movimiento Ciudadano no son serios”, dijo Noroña.

Y agregó que “Yo ayer dije, el senador Barreda, perdón que lo diga, no tiene redaños para decir por qué faltó; pues que diga la verdad”.

“Ahora sí que como decía, creo que era la Sonora Santanera, que diga la verdad desnuda; queremos la verdad desnuda, queremos saber qué pasó”, enfatizó Noroña.

