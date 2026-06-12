Ataques con drones en Sudán ocasionan al menos 23 muertes

El grupo de derechos humanos Emergency Lawyers señaló a las Fuerzas de Apoyo Rápido como autores del ataque con drones

Regeneración, 12 de junio 2026– Los ataques aéreos en la ciudad de El-Obeid, situada en el centro de Sudán, dejaron un saldo de al menos 23 muertos, según reportaron funcionarios y el grupo de derechos humanos Emergency Lawyers, que acusó a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de la autoría del ataque.

Bombardeos

No obstante, esta organización no asumió la responsabilidad de forma inmediata.

Ambas fuentes comunicaron el jueves que los bombardeos nocturnos causaron la muerte de muchas personas en una zona clave de la región de Kordofán del Sur.

Los reportes señalaban que este fue el más reciente de una serie de ataques realizados con drones.

Esto evidencia que la guerra con drones se ha vuelto una parte cada vez más importante del conflicto que comenzó en abril de 2023.

Guerra

La guerra que se lleva a cabo en la actualidad entre el gobierno militar y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar.

El grupo local de defensa de los derechos humanos Emergency Lawyerd informó en redes sociales que 23 personas habían fallecido y otras 19 resultaron heridas.

Los funcionarios de salud del Hospital El-Obeid afirmaron que 15 personas fueron asesinadas y más de 10 lesionadas en estos ataques.

Estas agresiones afectaron áreas residenciales, un funeral y un camión que trasladaba suministros alimentarios, así como regiones cercanas a posiciones militares.

Antecedente inmediato

Este evento ocurre menos de una semana después de que un ataque aéreo impactara el mercado principal de Abu Zaeima.

Este ataque resultó en la muerte de al menos 11 personas y dejó a decenas heridas.

Abu Zaeima es una ciudad bajo el control de grupos paramilitares en el estado de Kordofán del Norte.

En mayo, las Naciones Unidas reportaron que al menos 880 civiles habían perdido la vida en ataques aéreos en todo el país entre enero y abril.

Enfrentamientos

Los enfrentamientos se han agudizado en los últimos meses en la región de Kordofán y en el estado del Nilo Azul, cerca de la frontera con Etiopía.

Particularmente después de que las RSF tomaran El-Fasher en octubre pasado, el último gran reducto del ejército en el oeste de Darfur.

Kordofán sigue siendo un campo de batalla crucial y continúa siendo escenario de combates intensos.

Conecta los bastiones de las RSF en Darfur con las zonas controladas por el ejército en el este de Sudán.

Guerra y crisis humanitaria

El-Obeid, la capital de Kordofán del Norte, ha estado parcialmente cercada durante meses por fuerzas paramilitares.

La guerra, que ya se encuentra en su cuarto año, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de casi 13 millones.

Generando lo que la ONU describe como la crisis de desplazamiento y hambre más grande del mundo.