China impide la entrada al jefe de defensa filipino y familia

La disputa en el Mar de China Meridional continúa, con ocasionales enfrentamientos entre barcos militares de Beijing y Manila

Regeneración, 12 de junio 2026– El Ministerio de Asuntos Exteriores de Beijing comunicó el jueves que el secretario de Defensa de Manila, Gilberto Teodoro, así como su esposa e hijos, tienen prohibida la entrada al país, así como a Hong Kong y Macao.

Restricción

Se agregó que “las organizaciones y los individuos en China” no podrán “participar en ninguna transacción, cooperación u otra actividad con él, su cónyuge y su hijo”.

Esta restricción marca un nuevo aumento en las tensiones históricas entre ambas naciones por el Mar de China Meridional.

Seis países, incluidos Filipinas, reclaman distintas áreas del mar, pero Beijing afirma tener el control sobre casi toda su superficie.

La retórica de Teodoro «socava los intereses legítimos de China y sabotea las relaciones entre China y Filipinas», decía el comunicado, sin aclarar a qué declaraciones se refería.

Comentario

No hubo respuesta inmediata de Teodoro ni del gobierno filipino.

Después de reportes no confirmados la semana pasada sobre su prohibición de entrada a China, Teodoro comentó:

«No poseo propiedades en China y no tengo intenciones de ir allí», según el medio local ABS-CBN.

“Aunque me gustaría visitar el país, porque la comida es excelente y la gente es agradable, eso se ve opacado por el tipo de gobierno que tienen”, agregó.

Mar de China Meridional

Las afirmaciones de Beijing sobre el Mar de China Meridional siguen vigentes a pesar de un fallo internacional de 2016 que dictó que sus reclamaciones carecen de fundamentos.

China frecuentemente utiliza buques de guerra y de la guardia costera en esta importante ruta marítima para impedir que Filipinas acceda a importantes arrecifes e islas de la región.

Las embarcaciones de la guardia costera, así como militares y civiles de ambos países, han estado involucradas con regularidad en enfrentamientos.

En una reunión que se realizó en Singapur el mes pasado, Teodoro criticó las actividades de Beijing en las aguas disputadas.

Declaraciones

Afirmando que Manila «no sacrificará nuestra integridad territorial ni nuestra soberanía».

La semana pasada se preguntó a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Beijing, Mao Ning, sobre las declaraciones de Teodoro.

La funcionaria afirmó que «él es conocido por desprestigiar a China».

“Lo único que le interesa son sus propios intereses egoístas.

Hasta el nivel en que no duda en montar espectáculos políticos, incluso cuando el bienestar de la población está en juego”, finalizó Mao.