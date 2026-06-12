Costa de Marfil y Senegal sin Afición en Estados Unidos

Las estrictas medidas migratorias de Estados Unidos impidieron la entrega de visados para las aficiones de Costa de Marfil y Senegal

Regeneración, 11 de junio de 2026.– Las selecciones de Costa de Marfil y Senegal enfrentarán un escenario inédito en la actual Copa del Mundo de fútbol.

Por primera vez en su historia deportiva, ambos países africanos jugarán sin el apoyo de sus delegaciones oficiales de aficionados.

Esta lamentable situación ocurre debido a que las autoridades estadounidenses negaron sistemáticamente los visados de viaje para los hinchas.

La estricta política migratoria promovida por la administración de Donald Trump dificulta seriamente el acceso legal a la nación norteamericana.

Por este motivo, las quejas y lamentos de los representantes de las hinchadas africanas no se hicieron esperar este jueves.

Incluso el personal convocado para la competencia internacional sufrió los severos efectos de estas rigurosas medidas de control fronterizo.

Un árbitro de origen somalí fue expulsado del territorio norteamericano durante el pasado fin de semana por las autoridades locales.

En consecuencia, el malestar crece entre los organizadores debido al rechazo generalizado de las solicitudes de ingreso presentadas formalmente.

Decepción total en las delegaciones oficiales

Ante este adverso panorama, la frustración invadió por completo a los comités organizadores de los viajes en Costa de Marfil.

El directivo Julien Kouadio Adonis explicó que «los aficionados han renunciado a viajar porque Estados Unidos no quiere ver a aficionados de ciertos países».

La postura del gobierno norteamericano fue percibida como una barrera tajante para el libre desarrollo de la fiesta mundialista.

Asimismo, el funcionario marfileño agregó con profunda amargura que «Estados Unidos fue claro con nosotros diciéndonos que no quería ver a nuestros aficionados».

Por añadidura, la situación para la delegación de Senegal resultó igualmente desalentadora tras recibir múltiples respuestas negativas de la embajada.

El consejero de comunicación del Ministerio de Deportes, Ndèye Dome Thiouf, expuso los detalles de esta problemática organizativa.

El vocero gubernamental lamentó que «es la primera vez que no enviamos delegación debido a las complicaciones vinculadas a la concesión de visados».

Incluso los líderes de las porras oficiales sufrieron el rechazo absoluto de sus respectivos permisos de viaje internacional.

Soluciones alternativas ante un Mundial restrictivo

A pesar de las trabas diplomáticas, ambos países africanos buscan alternativas urgentes para no dejar solas a sus escuadras.

Las federaciones dependerán exclusivamente del apoyo entusiasta de los ciudadanos que integran la diáspora residente en suelo estadounidense.

El Estado senegalés concederá 400 boletos por partido a compatriotas que ya viven de forma legal en la Unión Americana.

De igual forma, los directivos marfileños estiman la presencia de mil seguidores locales para alentar a su respectivo combinado nacional.

Sin embargo, las advertencias del gobierno estadounidense mantuvieron una línea firme y restrictiva durante todo el proceso de planeación.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió previamente a los viajeros extranjeros que «su boleto no es un visado».

Estos estrictos filtros migratorios se suman a los elevados costos económicos de las entradas para los partidos del torneo.

En conclusión, las medidas alimentan fuertes críticas hacia un certamen que luce desvinculado de la base popular de fanáticos.