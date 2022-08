Azteca, la banda mexicana que triunfa en Europa con metal prehispánico

AZTECA combina el heavy metal con una banda sinfónica, instrumentos prehispánicos y letras con la historia de México. Con este amplio concepto viajarán por tercera vez a Europa.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 27 de agosto de 2022.- Bandas de metal hay varias, pero quizás ninguna como AZTECA, que ha logrado fusionar el heavy metal con una sinfónica y también con instrumentos prehispánicos. Además, narra la historia de México en sus canciones. Todo eso le ha abierto las puertas de los fans mexicanos y hasta europeos.

Dante Díaz, su vocalista, conversó con RegeneraciónMx sobre el concepto de la banda, su disco debut y la gira en puerta. Por tercera vez irán a Europa, a países como Dinamarca, Suecia, Noruega, Bélgica, Austria y Holanda.

«Nos interesa mucho llevar nuestra cultura y nuestras raíces al extranjero y, por eso, hacemos música en inglés y no en español. Además, no hablamos náhuatl, sino lo haríamos también en náhuatl. Nos interesa que lo conozcan en otras latitudes», dijo García.

El mismo Dante reconoce que las bandas de metal no reciben tanta atención en México, sin embargo, tiene clara la valía del género y, por supuesto, del trabajo de AZTECA. Son cuatro músicos profesionales que ofrecen mucho más que acordes estruendosos y letras rudas; son una banda que se reinventa, que agrega propuestas, que ha ido en busca de historia, de personajes, de aprender a tocar instrumentos nuevos y complejos.

«Lo mexicano ha tenido una especie de renacimiento en los últimos años. A la gente ya le llama mucho más la atención lo mexicano, lo originario. Ya se empiezan a interesar más lo prehispánico. Tenemos muchos años tocando juntos, hemos ido dos veces de gira a Europa», consideró.

AZTECA no siempre tuvo los sonidos prehispánicos en sus creaciones. Empezó como una banda de metal, luego agregó la sinfónica y ahora lo ancestral. Pero no ha sido sencillo, ya que son pocos los cursos para aprender a tocar instrumentos ancestrales, y todavía más pocos los artesanos que los fabriquen en la Ciudad de México.

«Hace 20 años no había redes sociales. Los cursos que he tomado los he encontrado gracias a las redes. Ahí encontré un grupo de puros maestros expertos que tienen un grupo de música prehispánica y con ellos tomé un curso a inicios de 2019. Y también por ellos conocí al artesano que nos hizo nuestros instrumentos. Nuestros instrumentos prehispánicos son piezas de colección, porque fueron los últimos que hizo antes de morir», comentó Dante.

Entre los instrumentos que han agregado hay teponaztles, huehuetls y panhuehuetls (tambores); tecocollis (trompetas de caracol); ayoyotes (cascabeles), ocarinas de barro, hompaks (trompeta Maya), y hasta el ya famoso ehecachichtli o silbato de la muerte.

La banda, además de su próxima gira a Europa como abridores de los italianos Fleshgod Apocalypse, se presentará en el México Metal Fest (en Monterrey, Nuevo León) el sábado 24 de septiembre. En ambos casos presentarán su disco debut Pilgrimage, que en español significa peregrinación.

Este álbum no solo suena a prehistoria, sino que también habla de ella. ¿Cómo? Con sus letras, donde narran la travesía de los aztecas a partir de su salida de Aztlán hasta la fundación de México-Tenochtitlán, y con sus videos filmados, precisamente, en zonas arqueológicas para que tanto mexicanos como el resto del mundo conozcan la riqueza del país, finalizó Dante.