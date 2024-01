Azucena Uresti se va de Milenio tras 20 años; oposición a mentir, que es culpa de AMLO

Perdón: A mí nunca se me olvidará que Azucena Uresti utilizó su noticiero como un espacio de revictimización y lucro con el feminicidio de Debanhi Escobar.



No se me olvida que le envió mensajes al papá de Debanhi pensando que eran al fiscal de Nuevo León, su salida se celebra. pic.twitter.com/LhM2kTkNWl