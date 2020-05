Campaña contra la violencia intrafamiliar causa pólemica en redes

El confinamiento social aumenta la situación de estrés y la violencia contra la mujer, por lo que se pide denunciar al 911.

Regeneración, 26 de mayo del 2020. El gobierno federal lanzó una campaña contra la violencia hacía la mujer durante el confinamiento social.

La Secretaria de Gobernación, lanzó la campaña para que las mujeres denuncien cualquier acto de violencia.

En los spots se pide a la población mantener la calma ante situaciones de estrés que se pueden culminar con agresiones físicas o verbales.

Para la psicóloga, Cecilia Martín Sánchez «las parejas están sometidas a una doble o triple situación de estrés debido al confinamiento derivado de la pandemia de coronavirus».

Esto exacerba los problemas que existen dentro de las familias, lo que genera nuevos conflictos ante las situaciones internas y externas.

Para el terapeuta y mediador familiar de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), Gregorio Gullón. El confinamiento provoca ansiedad, incertidumbre, lo que se puede expresar en enfados, ira o rabia.

Es por ello, que especialistas recomiendan establecer actividades conjuntas, evitar caer en las rutinas, para evitar caer en la ansiedad, lo que podría desencadenar crisis violentas.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mencionó que es necesario detener las causas institucionales y las brechas económicas, educativas y laborales contra las mujeres.

Apenas el mes pasado, desde la Cámara de Diputados el grupo parlamentario de Morena propuso una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, para sancionar con entre 12 y 6 años de prisión a quien cometa el delito de violencia intrafamiliar.

Además, perderá el derecho a pensión alimenticia, así como la guardia y custodia de los menores.

