Un hombre de la tercera edad que fungía como guardia de seguridad de un fraccionamiento en Zacatecas fue brutalmente golpeado

El guardia es un hombre de la tercera edad, por lo que causó enojo el acto violento del vecino

Regeneración, 10 de septiembre de 2021. Un guardia de seguridad de edad avanzada terminó recibiendo una fuerte golpiza de un vecino que le exigió el pase de salida rápido.

La golpiza que le propinó el hombre le generó al guardia tres costillas rotas, lesiones en un ojo, nariz y boca.

Medios locales informaron que el acto de violencia quedó grabado por una cámara de seguridad del lugar, por lo que el caso ha indignado en redes.

El video de la golpiza contra el guardia de seguridad

El terrible suceso se registró en el fraccionamiento Colinas del Padre en la capital de Zacatecas.

Según el relato, el guardia de seguridad no tiene la tarea de dar el acceso a los vecinos, ya que se supone para ello cuentan con una tarjeta electrónica de pase.

El testimonio aseguró al portal ‘Zacatecas al día’ que en caso de no pagarse la tarjeta, ellos mismos tienen la obligación de bajar de su auto para abrir la reja de manera manual.

«El que no paga tarjeta tiene que bajar, salir y dejar la pluma en su lugar; pues este tipejo no solamente no lo hace, sino que le pita para que lo haga rápido como si fuera su esclavo», dijo el testimonio.

Al no recibir la respuesta que esperaba, el sujeto bajó del auto y empujó al guardia de edad avanzada y lo golpeó de manera violenta.

‘Zacatecas al día’ informó que los vecinos declararon que vecino es conocido por su actitud violenta, por lo que el trato con la mesa directiva ha sido errático.

Las agresiones en contra del guardia generaron indignación en los vecinos, ya que aprecian por ser de la tercera edad y hacer un gran trabajo en el fraccionamiento.

Tras la golpiza que recibió el hombre de la tercera edad, levantó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado para exigir justicia.