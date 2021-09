Una mujer estuvo a punto de morir tras subirse a un juego mecánico en una feria de San Pedro Cholula, Puebla

La joven tuvo que sostenerse al asiento para evitar caer al vacío

Regeneración, 10 de septiembre de 2021. Una joven estuvo a punto de perder la vida tras vivir una experiencia de terror en un juego mecánico en Puebla.

A través de un video en redes sociales, la joven identificada como Nabila Ortiz que resultó afectada por una falla en un juego mecánico ubicado en una feria de San Pedro Cholula.

En Facebook, la mujer le pidió a Protección Civil una revisión de todos los juegos mecánicos de la feria, debido a que ella estuvo a punto de salir volando de uno de ellos.

De acuerdo con la narración de Nabila Ortiz, el terrible acontecimiento ocurrió en la tarde del jueves, y al solicitar ayuda de los administradores del juego mecánico, no recibió respuesta.

«Buenas noches a todos, necesito que me ayuden a difundir, el día de hoy fui a la feria de San Pedro Cholula y los juegos NO cuentan con las medidas de seguridad necesarias»

El momento en que la joven estuvo a punto de salir volando del juego mecánico quedó grabado por los asistentes a la feria de San Pedro Cholula.

Las imágenes muestran lo peligroso del juego mecánico ya que gira en 360° y los asientos donde viajan los pasajeros también lo hacen de manera brusca sobre las alturas.

Por otro lado, el video del accidente muestra que el cinturón y chaleco de protección del aparato que portaba la joven se desabrocharon.

Ante la falta del seguro de protección, la joven se sostuvo con todas sus fuerzas mientras su novio también la ayudó para evitar una tragedia.

«(…) gracias a que mi novio me sostuvo con su brazo, y yo me aferré al chaleco del juego, no terminó en una tragedia»

A pesar de que en los asistentes gritaron para que el juego detuviera su curso, la mujer afectada mencionó que las personas que lo manejan hicieron caso omiso al llamado.

Finalmente, la joven indicó que al finalizar el recorrido, se acercó a los encargados del juego mecánico para reclamarles por lo sucedido.

Ante los señalamientos, la joven aseguró que ellos se deslindaron, incluso la culparon por su complexión física.

«Los señores encargados del juego me dijeron que no me quejara, que me pasó porque estaba muy ‘flaca'», declaró la mujer.