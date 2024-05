Cárcel, azotes y confiscación de bienes a cineasta Rasoulof en Irán

Cineasta Mohammad Rasoulof condenado por delitos contra la seguridad nacional. Prohibido filmar en Irán. Su película La semilla del higo sagrado en Cannes

Regeneración, 8 de mayo de 2024. El cineasta iraní Mohammad Rasoulof condenado por la justicia de Irán a 5 años de cárcel por colusión contra la seguridad nacional.

Lo anterior, informó el miércoles su abogado y además “azotes, multa y confiscación de bienes” del célebre director, precisó el abogado Babak Paknia, en la red social X.

Irán contra cineasta

«La vida de los demás» (2020)

Director: Mohammad Rasoulof



Horrorizado por la noticia que llega del estado terrorista de Irán. Rasoulof, condenado a flagelación, ocho años de cárcel y la confiscación de sus bienes.

Así las agencias subrayan que el abogado Babak Paknia precisó que la condena fue de 8 años de cárcel, 5 de ellos efectivos, contra Rasoulof.

Y es que entre otros premios el cineasta de Irán, en 2020 ganó el Oso de Oro del del Festival de Berlín con su película contra la pena capital “La vida de los demás”.

Por otra parte, se indica que Rasoulof, de 52 años, fue detenido en julio de 2022 por haber apoyado las manifestaciones que estallaron en irán tras el derrumbe de un edificio.

E incluso, en el incidente murieron más de 40 personas en el sudoeste del país.

Protestas

Además se detalla que en esa ocasión, un grupo de cineastas iraníes congregados por Rasoulof pidió en una carta abierta que las fuerzas de seguridad “depongan las armas”.

Lo anterior, ante la indignación popular contra “la corrupción” y “la incompetencia” de los dirigentes.

Por otra parte, se indica que su película “The Seed of the Sacred Fig” – la Semilla del Higo Sagrado-, fue seleccionada en la competición oficial del festival de Cannes.

Actividad que se inaugurará el 14 de mayo en esa ciudad del Mediterráneo francés.

Cabe destacar que se indica que en marzo de 2022, el cineasta recibió una citación de las autoridades para cumplir una pena de un año de prisión debido al contenido de sus películas, dijo su abogado.

Acusado por filmar

Asimismo, la sentencia de Mohammad Rasoulof derivó de tres filmes que las autoridades consideran ‘propaganda contra el sistema’ en Irán.

También incluía una orden que le prohibía hacer películas durante los próximos dos años.

Así se destaca que en esta nueva condena es a ocho años de prisión, latigazos y la confiscación de sus propiedades por el delito de “colusión con la intención de cometer crímenes contra la seguridad del país”.

-“El motivo principal para de la emisión de esta sentencia es la firma de comunicados y la realización de películas y documentales”.

Y, “que de acuerdo con el tribunal, son ejemplos de colusión y colusión con la intención de cometer crímenes contra la seguridad del país”; informó este miércoles el abogado del cineasta, Babak Paknia.

Además, la sentencia fue emitida por la sala 29 del tribunal revolucionario; de la que no se había informado hasta ahora, y confirmada por la sala 36 del tribunal de apelación.

Ahora el caso ha sido remitido a la ejecución de las sentencias de Irán.

Retirarse de Cannes

El último filme del director, ‘Seed of the Sacred Fig Tree’, se presenta en el Festival de Cannes, que comienza la próxima semana, y todo indica que no podrá asistir.

Por otra parte, las autoridades iraníes tratan que Rasoulof retire la película del festival; y que varios actores y miembros del equipo técnico han sido convocados e interrogados.

E incluso, agencias indican que en las últimas semanas, los tribunales iraníes han condenado a varias personas críticas con el Gobierno.

Así, se indica que Mahmoud Mehrabi fue sentenciado hace unos días a la pena de muerte; por la publicación de información para “la fabricación de armas caseras”.

Esto, durante las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo en 2022.

Y hace dos semanas, un tribunal de Irán condenó a la pena de muerte al rapero Tomaj Salehi por sedición, propaganda contra el sistema e incitación a los disturbios; por apoyar esas protestas en las que se pidió el fin de la República Islámica.

