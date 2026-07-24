CDMX: 22 Operativos para Recuperar Inmuebles por Despojo

Gabinete Contra Despojos de la CDMX recuperaró propiedades e inmuebles asegurados en varias alcaldías capitalinas

Regeneración, 24 de julio de 2026.– Las autoridades de la Ciudad de México realizaron exitosamente 22 acciones interinstitucionales de seguridad.

Estas intervenciones especializadas ocurrieron exactamente entre el 15 y el 22 de julio.

Los operativos respondieron a denuncias ciudadanas sobre la ocupación irregular de diversos inmuebles.

El objetivo central consistió en devolver las propiedades y brindar certeza jurídica a las familias afectadas.

Por otra parte, las diligencias judiciales abarcaron 12 demarcaciones territoriales de la capital del país.

Las acciones incluyeron aseguramientos preventivos y devoluciones formales de menaje en Tlalpan y Benito Juárez.

Asimismo, las brigadas gubernamentales intervinieron predios en Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán y Gustavo A. Madero.

Este despliegue coordinado combatió directamente los delitos patrimoniales cometidos por grupos organizados.

Coordinación institucional y resolución de fraudes

De forma paralela, el trabajo articulado sumó esfuerzos de la Fiscalía General de Justicia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana también participó activamente en cada una de las intervenciones programadas.

“Las acciones fueron resultado del trabajo coordinado entre las instituciones del Gobierno capitalino”, precisó la dependencia.

Esta alianza institucional permitió ejecutar los mandamientos judiciales de manera rápida y segura.

En este contexto, el titular de la dependencia, César Cravioto Romero, encabezó una importante reunión vecinal.

El encuentro oficial ocurrió en la colonia Roma con integrantes del gabinete operativo.

Durante la sesión, las autoridades atendieron a una víctima de simulación de compraventa inmobiliaria.

“La intervención de las autoridades permitió restituir la propiedad” a su legítima dueña tras sufrir un fraude.

Restitución de predios e investigaciones en curso

Respecto a los casos específicos, un operativo relevante ocurrió en la estratégica colonia Narvarte.

Los agentes restituyeron la posesión de una propiedad ubicada en la céntrica calle Mitla.

La persona afectada acreditó legalmente su derecho mediante un contrato de arrendamiento formal.

Además, el proceso contó con el respaldo firme de resoluciones judiciales favorables.

Finalmente, las brigadas oficiales concretaron otra devolución exitosa en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los elementos policiales entregaron una accesoria comercial en la popular colonia Felipe Ángeles.

Posteriormente, las autoridades aseguraron preventivamente el resto del inmueble para continuar las investigaciones.

Los agentes mantendrán los aseguramientos ministeriales mientras concluyen los peritajes correspondientes.