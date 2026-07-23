Jefa Clara: Reducción de 64 por ciento en Delitos de Alto Impacto

Brugada destacó una baja histórica en delitos de alto impacto, homicidios y robo de vehículos en Reunión Interestatal de Seguridad

Regeneración, 23 de julio de 2026.– La jefa de Gobierno de la Ciudad de México presentó un informe cuantitativo sobre seguridad pública.

Durante su intervención en la Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz, la mandataria capitalina reportó avances significativos.

De acuerdo con las cifras oficiales, los delitos de alto impacto disminuyeron 64 por ciento en la capital en comparación con 2019.

Clara Brugada Molina «afirmó que han venido disminuyendo los homicidios dolosos, el robo de vehículos, con y sin violencia».

Por otra parte, la funcionaria atribuyó los resultados al trabajo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales.

En este sentido, las mesas interinstitucionales fortalecieron los operativos de vigilancia en toda la Zona Metropolitana del Valle de México.

Asimismo, el esfuerzo coordinado permitió consolidar una tendencia sostenida a la baja en la incidencia delictiva regional.

De igual manera, las corporaciones policiales lograron avances sustanciales en el combate a la extorsión.

Cifras históricas en homicidios y robo de vehículos

Paralelamente al balance general, el gobierno capitalino destacó reducciones históricas durante eventos masivos internacionales.

Según el reporte oficial, junio de 2026 registró la cifra más baja de homicidios dolosos desde el año 2015.

Sobre este punto, las autoridades mantuvieron esquemas preventivos eficaces durante el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA.

Además, los indicadores de impunidad mostraron un descenso paulatino gracias a las investigaciones de la fiscalía.

En relación con los delitos patrimoniales, el robo de vehículos reportó una caída de 40 por ciento.

Las estadísticas diarias pasaron de 18 unidades sustraídas en 2019 a solo 14 durante junio de 2026.

Por lo tanto, las estrategias de inteligencia resguardaron efectivamente el patrimonio de las familias en la metrópoli.

Por consiguiente, las cifras confirman la efectividad de los patrullajes y arcos carreteros en los accesos urbanos.

Continuidad de la estrategia y representación institucional

Respecto a la continuidad de las políticas públicas, la administración capitalina ratificó su compromiso con la pacificación regional.

Las autoridades señalaron que el modelo de seguridad ha mantenido coherencia operativa durante los últimos siete años.

En este marco, el evento se realizó en el Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento Tecámac.

Al respecto, la jefa de Gobierno refrendó la meta de consolidar la tranquilidad en el centro del país.

Con miras a fortalecer la agenda metropolitana, el encuentro reunió a gobernadores y mandos de la Guardia Nacional.

En la mesa de trabajo participaron las gobernadoras Delfina Gómez, Evelyn Salgado Pineda y Margarita González Saravia.

De igual forma, asistieron representantes de Querétaro, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y los titulares de las Fuerzas Armadas.