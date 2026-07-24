México Descarta Contaminación por Cyclospora en Lechugas

Autoridades sanitarias confirman que las lechugas y el agua de la planta Taylor Farms en México están libres de cyclospora y coliformes

Regeneración, 24 de julio de 2026.– Las autoridades descartaron cualquier riesgo sanitario en la planta de Taylor Farms ubicada en territorio nacional.

Las investigaciones confirmaron que las lechugas y el agua empleada están completamente libres del parásito cyclospora.

Los análisis oficiales determinaron que el establecimiento cumple rigurosamente con todos los parámetros fisicoquímicos vigentes.

Este dictamen científico devolvió la tranquilidad sobre la inocuidad en los procesos de producción agroalimentaria.

En relación con los operativos realizados, la «Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)» coordinó una verificación exhaustiva.

Los especialistas tomaron muestras de producto terminado, lechugas completas y agua utilizada para riego.

Las pruebas microbiológicas arrojaron resultados negativos a coliformes fecales y otros agentes biológicos nocivos.

Por consiguiente, la producción vegetal mantiene los estándares de calidad exigidos por la legislación.

Controles de calidad e higiene en la planta

Por otra parte, la empresa demostró un estricto control de procesos en su cadena operativa.

El sistema de riego implementado funciona mediante goteo con agua extraída de pozos propios debidamente certificados.

Igualmente, la compañía aplica esquemas de gestión basados en recomendaciones y normativas de carácter internacional.

Esta infraestructura garantiza la protección integral de los alimentos durante su cosecha y empaque.

Adicionalmente, las autoridades resaltaron la efectividad del sistema de trazabilidad de la planta procesadora.

«La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA)» identificó previamente un lote en la aduana.

Dicha carga retenida en Laredo jamás ingresó formalmente a territorio estadounidense para su comercialización.

El análisis posterior en el país vecino confirmó que el reporte inicial correspondió a un falso positivo.

📢Comunicado Conjunto:

El Gobierno de México informa que fue Negativo el resultado de los análisis realizados por @COFEPRIS, en conjunto con @SENASICA, para la detección de Cyclospora cayetanensis en lechugas de la planta de Taylor Farms en México.



Aquí toda la información:… pic.twitter.com/kme6OZjwBh — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) July 24, 2026

Vigilancia epidemiológica y certificación agrícola

Aunado a lo anterior, la «Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural» mantuvo contacto directo con los proveedores locales de hortalizas.

Las instituciones invitaron a los productores a certificar sus procesos en Sistemas de Reducción de Riesgos.

Esta medida busca fortalecer aún más las garantías de inocuidad en todo el sector agropecuario.

El monitoreo constante previene posibles contingencias en la cadena de suministro nacional.

Finalmente, la «Dirección General de Epidemiología» evaluó las condiciones de salud del personal operativo de la fábrica.

Los médicos no detectaron brotes de enfermedades diarreicas ni problemas de salud entre los trabajadores.

La planta opera con total normalidad y sin representar amenaza alguna para la salud pública.

La coordinación interinstitucional garantizó la transparencia y efectividad de este protocolo de supervisión.