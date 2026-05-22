Jefa Clara: Obras en CDMX Tienen 90% de Avance

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, afirmó que la infraestructura para el Mundial estará lista antes de la inauguración

Regeneración, 21 de mayo de 2026.– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró la conclusión total de los proyectos viales y urbanos.

Los trabajos comprometidos para la justa de la FIFA estarán terminados al 100 por ciento antes del partido inicial.

La mandataria capitalina reportó un avance global del 90 por ciento en las intervenciones programadas para la justa deportiva.

Por su parte, la ejecutiva local adelantó un calendario continuo de aperturas para los espacios públicos recuperados durante este periodo.

“Una a una todas las obras se han venido cumpliendo, y en estos días vamos a tener muchas inauguraciones”, afirmó.

De esta manera, el gobierno local busca optimizar el entorno urbano de cara al flujo de visitantes internacionales.

Proyectos entregados y supervisión

Las inmediaciones del Estadio Ciudad de México ya muestran una conclusión total en sus mejoras estructurales y operativas de servicios.

En esas comunidades se priorizó el abasto de agua potable mediante la implementación de nuevos sistemas de captación pluvial eficientes.

“Era para nosotros lo más importante en los pueblos y las colonias, en donde se garantizó más agua”, precisó.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de los tiempos, la gobernante iniciará recorridos presenciales en los frentes abiertos.

Las inspecciones abarcarán las optimizaciones en la Línea 2 del Metro y la renovada estación Auditorio de la Línea 7.

Además, el innovador Parque Elevado de Calzada de Tlalpan prevé su finalización para el próximo 31 de mayo de este año.

Espacios públicos y regulaciones

Por otro lado, la administración local alista la entrega de la Utopía La Heroica en la alcaldía Venustiano Carranza.

Este gran complejo cultural y deportivo detonará la inauguración quincenal de centros comunitarios similares en la capital del país.

El secretario de Obras, Raúl Basulto Luviano, refrendó que la superestructura de Tlalpan se encuentra prácticamente montada en su totalidad.

“Por supuesto que vamos a tener Parque Elevado antes que inicie el Mundial”, subrayó el funcionario sobre los plazos.

Finalmente, el Gobierno local coordinará los lineamientos normativos para el desarrollo del FIFA Fan Fest en el primer cuadro.

La plaza del Zócalo capitalino albergará este festival de aficionados bajo estrictos controles de imagen y de publicidad exterior.

“Que se cumpla la Ley en Publicidad Exterior, que se cumpla la ley siendo Patrimonio Cultural de la Humanidad”, concluyó.