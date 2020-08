Celebramos la detención de “El Marro” y mantendremos la paz, aseguran supuestos miembros del CJNG

Supuestos integrantes de el Cártel Jalisco Nueva Generación señalaron que están complacidos con la detención de «El Marro»

Regeneración, 8 de agosto de 2020. Supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación aseguraron que en Guanajuato habrá paz, tras la detención de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”.

A través de un video en redes sociales, un sujeto señala, “hoy, al igual que al pueblo de Guanajuato, nos complace saber la detención del ‘Marro’, respetaremos lo dicho: que la guerra era contra ‘El Marro’ y sus días estaban contados, así como también reiteramos lo dicho: podrán vivir tranquilos, mantendremos la paz y la seguridad”.

“El CJNG no permite que sigan con la escuela de ese mata inocentes. El pueblo de Guanajuato tiene que vivir tranquilo, esto se acabó, no habrá pueblo de rodillas. Familia de Yépez y todos sus seguidores, por parte del CJNG no habrá persecución ni represalias”, comenta el supuesto integrante del Cártel Jalisco.

El Cártel Jalisco Nueva Generación es un grupo dedicado al narcotráfico y tráfico de armas y de acuerdo con investigaciones opera en 25 de los 32 estados de la República.

El líder es “El Mencho”, quien es uno de los objetivos prioritarios del gobierno mexicano y estadounidense.