Centro Histórico: Mantenimiento Urbano y Agenda Cultural

La Autoridad del Centro Histórico rindió cuentas sobre intervenciones urbanas, operativos de movilidad, atención ciudadana y oferta cultural

Regeneración, 23 de julio de 2026.– La Autoridad del Centro Histórico presentó sus resultados más recientes sobre mantenimiento urbano y fortalecimiento cultural.

Durante una reunión institucional, los funcionarios examinaron los avances logrados en el primer cuadro de la capital.

En este marco, el funcionario Carlos Cervantes Godoy encabezó la evaluación de los operativos recientes.

Carlos Cervantes Godoy, coordinador general del organismo, «expresó un reconocimiento y agradecimiento a las dependencias y equipos de trabajo».

Por otra parte, las autoridades destacaron el mantenimiento constante de la infraestructura para vecinos y visitantes.

En este sentido, la coordinación interinstitucional permitió brindar atención oportuna a residentes, comerciantes y turistas.

De igual manera, las dependencias mantuvieron la zona en condiciones óptimas durante el desarrollo del torneo.

Asimismo, la institución refrendó su compromiso permanente de resguardar el valor patrimonial de la capital.

De manera interinstitucional con @SEBIEN_cdmx , IAPP, @SOBSECDMX , @SPAOVP_CDMX (SPARVP), #PolicíaAuxiliar y #SectorCentro realizamos jornada de recuperación del espacio público sobre San Jerónimo, Regina, Echeveste y Meave.



Dentro de los resultados se obtuvieron dos resguardos… pic.twitter.com/ZcfXI4tDcc — Autoridad del Centro Histórico (@ach_CDMX) July 23, 2026

Mantenimiento de infraestructura y movilidad urbana

Paralelamente a la labor operativa, la dependencia llevó a cabo un total de 57 intervenciones en espacios públicos.

Estas tareas incluyeron 18 acciones directas de mantenimiento en plazas, parques y avenidas principales del centro.

Sobre este punto, las cuadrillas ejecutaron poda de áreas verdes, bacheo, reparación de banquetas y eliminación de grafiti.

Además, el personal especializado realizó 16 desazolves y el lavado profundo de 20 vialidades prioritarias.

En relación con el ordenamiento vial, los cuerpos de seguridad implementaron operativos en diferentes cuadrantes.

Como resultado de estas revisiones, las autoridades remitieron 29 motocicletas al depósito vehicular correspondiente.

De modo simultáneo, los agentes aplicaron sanciones a 60 vehículos para acumular un total de 89 infracciones.

Por lo tanto, estas medidas buscan favorecer el orden y la movilidad fluida en toda la zona.

Agenda cultural y canales de atención ciudadana

Respecto al fortalecimiento comunitario, el organismo celebró la Séptima Mesa de Museos y Recintos Culturales.

Este encuentro consolidó la cooperación entre instituciones, vecinos y visitantes para la difusión del patrimonio artístico.

En materia de atención directa, la ciudadanía envió 25 reportes mediante el chat institucional de la dependencia.

Al respecto, el personal atendió exitosamente 24 solicitudes, mientras únicamente un reporte continúa en proceso.

Con miras al futuro, las autoridades continuarán trabajando de forma coordinada con museos de los perímetros A y B.

El objetivo central consiste en fortalecer la oferta cultural disponible durante las festividades del año 2026.

De esta forma, el gobierno capitalino promueve el acceso a la cultura y la participación de los ciudadanos.