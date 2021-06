Checo Pérez se subió al podio junto a su compañero de escudería Max Verstappen

El mexicano se colocó en el tercer lugar

Regeneración, 20 de junio de 2021. El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez se subió una vez más al podio en la Fórmula 1.

Checo Pérez volvió a poner a México en alto tras el Gran Premio de Francia que se llevó a cabo este domingo en el Circuito Paul Ricard.

El piloto mexicano de Red Bull Racing obtuvo su segundo podio consecutivo al posicionarse en el tercer lugar tras rebasar a Valtteri Bottas.

Por su parte, Max Verstappen, compañero del mexicano se coronó con el primer lugar, el segundo se lo llevó Lewis Hamilton.

Confirmation of the top 10 finishers in France 👀#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/5q92zslAfB

— Formula 1 (@F1) June 20, 2021