Regeneración 17 junio 2021. National Geographic reconoció al quinto océano del planeta Tierra, se trata del Océano Austral que se une a la lista donde se encuentra el Pacífico, índico, Atlántico y Ártico.

Por medio de un artículo titulado ‘Hay un nuevo océano ahora, ¿puedes nombrar los 5?’, un grupo de cartógrafos explicó que hay rápidas corrientes de agua que rodean a la Antártida.

Alex Tait, geógrafo de National Geographic señaló que el Océano Austral ya había sido reconocido por los científicos pero nunca se había conseguido un acuerdo internacional.

Four oceans or five? It's #WorldOceansDay🌊 and National Geographic is making a change to recognize the Southern Ocean as a fifth official ocean in our atlases and maps! https://t.co/HSHRUAyWuE

— National Geographic (@NatGeo) June 8, 2021