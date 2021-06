Paola Espinosa tuvo un año complejo pues dio positivo a Covid-19 y tuvo que interrumpir su preparación pues la enfermedad afectó su capacidad pulmonar

Regeneración 17 junio 2021. La clavadista Paola Espinosa se quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así lo dio a conocer la Federación Mexicana de Natación, esto generó varias reacciones.

Uno de los primeros en opinar sobre el tema fue el comentarista deportivo David Faitelson quien señaló que “es una pena que la doble medallista olímpica y una deportista ejemplar se quede fuera de los Juegos Olímpicos”.

Agregó que se debió tomar en cuenta su trayectoria y las circunstancias pues es una de las deportistas mas importantes y ganadoras de México.

Faitelson también publicó en sus redes sociales que Paola ha sido una de las muchas víctimas que arroja esta época de dificultad para los atletas.

“Ella estaba más lista para Tokio 2020 que para Tokio 2021. Un año después, terminó siendo terrible en su rendimiento deportivo. Creo que la FMN no tomó en cuenta esa situación”, escribió el comentarista.

Ante los comentarios de Faitelson, algunos usuarios le hicieron ver que no hay nada de controversia pues, Paola Espinosa no se ganó un lugar y otros clavadistas sí, pues los Juegos Olímpicos no son para homenajes.

Varios usuarios señalaron que se trata de representar a México por la capacidad de los atletas no por su carrera.

“Todos los atletas atraviesan épocas terribles en su vida, no se puede ir quitando boletos a quien se los ganó con su rendimiento para dárselo a quien tuvo problemas”, “Ella se dedicó mas a hacer campañas que a otra cosa, que el verde la lleve”, fueron algunos comentarios de usuarios.

No hay ningún dejo de controversia, Paola Espinosa no se ganó un lugar y las otras clavadistas si, los Olímpicos no son para homenajes — Omar Ochoa (@OmarOchoaX) June 17, 2021

Excelente comentario sobretodo lo último, no se debe representar a México por homenaje sino por capacidad y otras lo demostraron punto. — Jorge D Escobar (@JorgeDarinelEs1) June 17, 2021

En la actualidad hay que llevar a los mejores, los olímpicos no son para homenajes — D£k 🏴‍☠️ (@rKavaKr) June 17, 2021

Todos los atletas atraviesan épocas terribles en su vida, no se puede ir quitando boletos a quien se los ganó con su rendimiento para dárselo a quien tuvo problemas.

Y si no está a nivel nacional mucho menos lo estará para unos olímpicos, hay que llevar a lo mejor y punto. — Omar Ochoa (@OmarOchoaX) June 17, 2021

No tienen que tomar en cuenta esa situación, tiene que ir quien califique en el momento y ya. A todos les afectó la pandemia. — maripepa (@marijoserales) June 17, 2021

Cabe destacar que Paola Espinosa tuvo un año complejo pues dio positivo a Covid-19 y tuvo que interrumpir su preparación.

Además de que los síntomas de la enfermedad disminuyeron su capacidad pulmonar.

FMN da a conocer los nombres de los seleccionados

La Federación Mexicana de Natación dio a conocer los nombres de los clavadistas que viajarán en las próximas semanas a Tokio para participar en los Juegos Olímpicos y tanto Paola Espinosa como Melany Hernández quedaron fuera.

Su lugar estará ocupado por la dupla conformada por Carolina Mendoza y Dolores Hernández quienes obtuvieron las mejores calificaciones durante el selectivo desde el trampolín de tres metros.

🇲🇽 #Clavados Concluye la final de sincronizados trampolín 3m femenil en Control Técnico Nacional de Clavados 1ra. Fuerza #CNAR2021 📊 RESULTADOS:

1️⃣ Carolina Mendoza y Dolores Hernández 283.50

2️⃣ Paola Pineda y Arantxa Chávez 267.30

3️⃣ Melany Hernández y Paola Espinosa 259.20 pic.twitter.com/nrb3dsuDRu — CONADE (@CONADE) June 14, 2021

¿Por qué quedaron fuera?

Durante el selectivo de trampolín de tres metros sincronizados Paola y Melany consiguieron el tercer puesto con 259.20 puntos.

En segundo lugar estuvo Paola Pineda y Arantxa Chávez con 267.30 puntos y el primer sitio lo ganó Dolores Hernández y Carolina Mendoza con 283.50 puntos.

#Clavados

La FMN informa los nombres de los integrantes del equipo de Clavados que representará a México en #Tokyo2020. Con el aval del @COM_Mexico y la @CONADE . pic.twitter.com/7GOKb6PUaZ — F.MexicanadeNatacion (@FemexNatacion) June 17, 2021

Paola y Melany formaron parte de la delegación mexicana que viajó a Tokio para participar en el Mundial de Clavados y terminaron en el noveno sitio.