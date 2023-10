“Con Calderón sufrí presiones para callarme la boca”; Ruiz-Healy acusa censura del expanista

"@FelipeCalderon era un represor de la libertad de expresión"🔵: El conductor @ruizhealy revela que en el sexenio del expresidente panista recibió presiones para que no hablara, lo que no pasa en el gobierno de @lopezobrador_: "Pobre Calderón, sí me da pena", dice. #Telefórmula pic.twitter.com/eTfA7ZgaJX