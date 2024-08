Con paro judicial menos delincuentes en la calle: AMLO

“No pasa nada con su movimiento. No importa porque ellos no atienden a la población”: AMLO sobre paro de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito

Regeneración, 21 de agosto de 2024. Al iniciar el paro de jueces y magistrados contra la reforma al Poder Judicial, AMLO insistió en que este no afectará pues ellos no atienden su cometido.

Además, AMLO reafirmó que la modificación no tendría un impacto negativo en los trabajadores del organismo, quienes también se encuentran en huelga.

AMLO no-pasa-nada

“No pasa nada con su movimiento. No importa porque ellos no atienden a la población”.

Y se que desde Palacio Nacional el presidente de México desestimó ampliamente la huelga de jueces y magistrados.

“Yo les diría que al contrario, si los jueces y magistrados no están en activo no van a sacar delincuentes a la calle”.

Lo anterior, dijo en su conferencia mañanera de este miércoles tras haber iniciado el paro de labores de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Juegos de Distrito.

​”Yo les diría con toda franqueza, y también respeto, que hasta nos va a ayudar”.

Esto es, asentó el presidente de México:

“Si no están los jueces, no están magistrados, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado”.

No vulnerados

Exhibe AMLO solidaridad de Javier Lozano con trabajadores del Poder Judicial pero le recuerda que Felipe Calderón y él corrieron a 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. pic.twitter.com/vH8ULdcPgZ — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) August 21, 2024

AMLO aseguró a trabajadores del Poder Judicial que ellos no saldrán perjudicados con la reforma que impulsa en el Congreso, y que este asunto tiene que ver con los arriba: jueces, magistrados y ministros.

Además, garantizó a los trabajadores que son libres de manifestarse y que su Gobierno no los va a reprimir.

“Decirle de nuevo a los trabajadores: ustedes no van a salir perjudicados en nada, el asunto tiene que ver con la corrupción que hay arriba”, dijo.

Sobre la libre manifestación, AMLO precisó:

“Yo respeto su derecho a manifestarse, son libres independientemente de la normatividad, porque la libertad es lo más sublime, es algo a lo que tienen derecho”.

Además, dijo “la libertad no se implora se conquista, eso que lo tengan muy claro”.

“Lo segundo es que nosotros no reprimimos, no somos represores, porque no somos conservadores Tres, información de que en vez de perjudicarse se van a beneficiar y que el asunto es con los de arriba”.

Experiencia

“Se los digo, porque luché durante muchos años, tengo alguna experiencia en esto, no pasa nada con su movimiento”.

Sin embargo, dijo que los manifestantes saben que lo que están haciendo es ilegal.

“Ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar, le corresponde al Consejo de la Judicatura, es decir, al mismo Poder Judicial”.

Seguidamente, AMLO asentó su vocación libertaria,

“Pero, incluso si nos correspondiera a nosotros, se garantiza el derecho a disentir y el derecho a la huelga, nosotros no tenemos ningún problema”, puntualizó.

Dijo lo que se entiende

El Paro del Poder Judicial implica sanciones y responsabilidad administrativa para sus servidores públicos de acuerdo con el art. 109 de la Constitución, incluso, para quien tiene el cargo de ministra o de ministro procede juicio político por actos y omisiones durante su encargo. — Susana T. Pedroza 🗝 (@spedroza_12) August 21, 2024

Por otra parte, en redes observan sobre lo dicho en una conferencia de prensa realizada en la sede de San Lázaro del Poder Judicial.

Y donde, Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), expresó su preocupación por las implicaciones de la reforma.

Esto es, describiéndola como una amenaza para la estabilidad del país.

(El comentario del populacho en redes es si la huelga busca adelantar y garantizar la supuesta futura inestabilidad del país denunciada)

Síguenos en nuestro canal de YouTube también