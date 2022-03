Conservadurismo y desinformación de eurodiputados acusa AMLO

Calumniosa resolución de Europa sobre asesinato de periodistas, la respuesta la redactó AMLO, Jesús Ramírez y otros compañeros

Regeneración, 11 de marzo de 2022. El presidente AMLO reiteró su rechazo a la postura de la Unión Europea que condena a México por el asesinato de periodistas.

De manera tajante el presidente de México señaló «de menos», desinformación por parte de eurodiputados. Al tiempo que reveló que se prepara un informe sobre periodistas agredidos.

Por otra parte señaló que no solo son los eurodiputados conservadores sino que los medios a nivel internacional están al servicio de las oligarquías y no de los pueblos.

Respuesta

A pregunta expresa de la prensa en su conferencia Mañanera AMLO indicó que efectivamente «se fijó postura ante resolución calumniosa del Unión Europea.

Lo anterior en referencia a una resolución que condena a México por parte de eurodiputados y la respuesta emitida horas después por parte del gobierno mexicano.

Diputados no leen

Además dijo que se puede pensar que antes era costumbre que los legisladores votaran sin leer «sin informarse, por consigna».

-«…, pero ahora nos estamos enterando que pasa en todo el mundo», aseveró.

Lo menos que puede decirse es que «fueron sorprendidos los legisladores de Europa», sentenció AMLO.

Rechazo

Por otra pare, dijo que el pronunciamiento es para que tengan una idea los legisladores de Europa.

Al tiempo que subrayó la herencia de violencia en México, heredada de los gobiernos neoliberales anteriores que se aliaban a la delincuencia organizada.

-«Por eso tenemos homicidios» y hoy «tenemos una tendencia la baja y todos los días trabajamos con ese propósito».

Luego, detalló que se atiende la violencia con dos estrategias:

Y, atender las causas «a los jóvenes y no permitir que se asocie la delincuencia organizada con la autoridad como era antes».

-«Acuérdense del secretario de Seguridad Pública con Calderón que está preso en Estados Unidos» por sus relaciones con organizaciones criminales.

En resumen, señaló que ahora «Ya no hay ese contubernio. Están bajando los delitos»

Delitos

Con relación a los asesinatos de periodistas subrayó la herencia del neoliberalismo, detalló que han perdido la vida en México 5 mil personas en enero y febrero de 2022.

AMLO, señaló que en ese mismo periodo han sido asesinados cinco periodistas y se registran dos agresiones.

-«…, esas muertes que nos causan tristeza», subrayó.

Al tiempo que precisó que hay 17 detenidos por el homicidio de cinco homicidios de periodistas, «solo en un caso no tenemos detenidos», aseguró.

De manera enfática el presidente señaló que además los asesinatos de periodistas «no tienen que ver con actos represivos del Estado».

-«Porque el Estado no viola los derechos humanos como antes»-.

Conservadores

-«Entonces los diputados muy conservadores adoptan una resolución condenando al gobierno de México«, retomó AMLO.

En ese sentido dijo que antes como los gobernantes no tenían autoridad moral se tenían que quedar callados.

Sin embargo, aseveró que:

-«No podemos aceptar que se falte al respeto a las autoridades constituidas. Ayer mismo, nada más nos enteramos dimos la respuesta».

Luego dio lectura al documento de México enviado a los eurodiputados, «para que la gente sepa, porque todavía la mafia de poder controla los medios de información».

A los diputados del Parlamento Europeo:

Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías.

Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país.

Sepan diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia.

Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice.

México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra; no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora.

Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66 por ciento de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos.

Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano.

Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones.

Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Cuentas

Al resumir, AMLO indicó siete agresiones y cinco asesinatos a periodistas y en 4 casos 17 detenidos.

–«El jueves vamos a informar. Incluso hoy mismo, se va a dar a conocer un informe para enviar a los eurodiputados».

No hay que excluir la posibilidad de que no tengan información como parece y se dejan llevar por sus posturas muy conservadoras», comentó.

Conservadurismo

Esto es muy lamentable, el predominio del conservadurismo y «como los medios de información esta al servicio de la grandes corporaciones financieras, de las oligarquías y no de sus pueblos».

Asimismo criticó no poder evitar la guerra.

-«Imagínense no poder evitar una guerra, y querer solucionar luego del inicio de hostilidades en lugar de querer resolver antes».

Acusó a los gobiernos conservadores de empezar con sanciones que agravan las crisis y que afectan a sus ciudadanos».

Al respecto abundó que el precio del gas en España, y de las gasolinas en Europa, «está por los cielos».

Por otra parte dijo que en Europa se paga de 10 a 15 veces más por el suministro de energía eléctrica, que lo que paga una familia en México por el servicio.

¿Quiénes provocan esto?

AMLO dijo que quienes provocan esa situación son «malos políticos y gobernantes, esto no tiene nada que ver con sus pueblos».

-«Son pueblos extraordinarios que merecen un mejor destino», aseveró.

México

Finalmente AMLO señaló que esta situación es parte de la actual crisis mundial

«… solo que nosotros no podemos permitir que nos falten al respeto».

Sensacionalismo conservador quiere crear ambiente de que en México impera la violencia, quisieran proyectar la imagen de un México en llamas.

-«Por la preocupación de perder sus privilegios»- aseveró AMLO.