Selección Española: Yamal y Williams Entrenan Previo al Debut

Lamine Yamal y Nico Williams entrenaron con normalidad en Chattanooga. Ambos apuntan al debut mundialista ante Cabo Verde en Atlanta

Regeneración, 11 de junio de 2026.– Las jóvenes estrellas de la selección de España entrenaron con total normalidad este jueves en la localidad de Chattanooga.

Lamine Yamal y Nico Williams superaron sus dolencias físicas para alegría del cuerpo técnico de la escuadra europea.

Ambos extremos participaron activamente en las dinámicas colectivas durante los primeros minutos del entrenamiento abiertos a la prensa internacional.

Los futbolistas mostraron un excelente semblante físico y anímico sobre la cancha de la prestigiosa Baylor School.

En consecuencia, el optimismo creció notablemente dentro del campamento español a cinco días de su debut en el torneo.

Sus compañeros celebraron el ansiado regreso al terreno de juego con un emotivo y divertido pasillo de honor matutino.

Por el contrario, el delantero Víctor Muñoz se mantuvo trabajando en el gimnasio debido a una persistente lesión muscular.

El resto de la plantilla completó las tareas tácticas enfocadas en el planteamiento para el primer compromiso oficial.

Proceso de recuperación en territorio estadounidense

Antes de esta buena noticia, los dos atacantes titulares encendieron las alarmas por molestias en el muslo derecho.

Por esta delicada razón médica, ninguno realizó el viaje hacia el territorio mexicano para el último partido amistoso de preparación.

Los futbolistas se quedaron resguardados en el hotel de concentración ubicado en el Downtown para acelerar su rehabilitación física.

El cuadro ibérico solventó ese compromiso previo con una victoria de tres goles por uno ante la selección de Perú.

Por consiguiente, el cuerpo médico de la federación diseñó un plan de reincorporación progresiva para cuidar a sus elementos.

El sábado pasado disputaron únicamente un cuarto de hora de la práctica antes de retirarse a los vestidores.

A pesar de las dudas iniciales, el director técnico del combinado nacional siempre confió plenamente en la recuperación de ambos.

El seleccionador Luis de la Fuente afirmó con contundencia que «estarán disponibles para el próximo partido» inaugural del campeonato.

Dudas sobre la alineación titular en Atlanta

A raíz de esta notable mejoría, el debate deportivo se centra ahora en la alineación del juego inicial.

La prensa cuestiona si las dos figuras verán acción desde el primer minuto en la cancha de Atlanta.

La directiva prefiere mantener la calma y dejar toda la responsabilidad de la estrategia en manos del entrenador principal.

Respecto a la titularidad de Lamine Yamal, «le corresponde a Luis decidir cuándo llegue el momento» de su debut.

De este modo, el director deportivo Aitor Karanka respaldó públicamente las futuras determinaciones tácticas que tome el estratega.

La Real Federación Española de Fútbol confía plenamente en la capacidad de todo el plantel para este certamen mundialista.

España buscará sus primeros tres puntos del torneo el próximo lunes al enfrentar a la escuadra de Cabo Verde.

El objetivo primordial del equipo europeo es iniciar con el pie derecho el camino hacia la anhelada Copa del Mundo.