Crece 132% la confianza en el Gobierno federal con AMLO, revela INEGI

27 entidades redujeron delitos y pobreza. En Tlaxcala y Edomex más pobreza y menos delitos. Coahuila, Yucatán y N. León menos pobreza y mas delitos: INEGI

Regeneración, 18 de septiembre de 2024. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló “Diez cambios con impacto en la gobernanza nacional”, con datos de diversas encuestas propias e incluso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Y es que se trata de de temas como la inseguridad, la confianza en las instituciones y las expectativas de la población.

Cabe destacar que dicho documento fue comentado durante la Mañanera de AMLO.

Menos pobreza y delitos

El INGI dice que uno de los cambios con impacto en la gobernanza nacional, se relaciona con la pobreza y cambio en victimización.

Esto es que “entre 2018 y 2022, en 27 entidades del país se redujo, de manera simultánea, la tasa de víctimas de delitos y el porcentaje de pobreza”.

Al tiempo que se indica que en Tlaxcala y Edomex se registra más pobreza y menos delitos.

Sin embargo, Coahuila, Yucatán y N. León menos pobreza y mas delitos.

Cabe destacar que en ninguna entidad de México aumentaron la pobreza y los delitos, en datos del INEGI entre 2018 y 2022.

Además el INEGI dice que la población en situación de pobreza es aquella con un ingreso inferior al valor monetario de la suma de una canasta alimentaria más una no alimentaria.

Lo anterior, se refiere a la Línea de pobreza por ingresos y, que padece al menos una carencia social.





Victimización delictiva en hogares, ciudades

Por otra parte, en el primer semestre de 2024 se registró un baja de 12.7 puntos porcentuales en el número de hogares víctimas de robo y/o extorsión en ciudades del país.

Lo anterior, en comparación con el mismo periodo de 2018. Es decir, 4 millones 845 mil 594 hogares víctimas de un total de 18 millones 741 mil 542 hogares estimados.

E incluye los delitos robo total de vehículo o sus accesorios, refacciones o herramientas, robo o asalto en calle o transporte público, en casa habitación, en forma distinta a las anteriores o extorsión.

Desde luego, aclara el INEGI, cada informante pudo haber declarado más de un delito.

“En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior”, indica INEGI.

Percepción social de inseguridad, ciudades

Además, se registró una baja de 14.3 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad que tiene la población.

Esto es que mientras en diciembre de 2018, el 73.7% consideraba inseguro vivir en su ciudad, para junio de 2024 ese porcentaje se redujo a 59.4%.

Debido a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, fue cancelado el levantamiento correspondiente al segundo trimestre de 2020, cuyos resultados serían publicados el 15 de julio de 2020.

Cabe destacar que en estos datos, también dice que “sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior”.

Expectativa social sobre delincuencia

En el segundo trimestre de 2018, el 68.3% de la población adulta pensaba que la delincuencia seguiría igual de mal o empeoraría.

Sin embargo para el segundo trimestre de 2024 ese porcentaje negativo se redujo 17.8 puntos porcentuales, para llegar a 50.5%.-

Esto es, el nivel más bajo registrado en 43 trimestres, junto con el de diciembre de 2018.

INEGI asimismo precisa que se trata del porcentaje de población con expectativa de que las condiciones de seguridad pública en su localidad para los próximos 12 meses sigan igual de mal o empeoren

Desempeño de autoridades

La Guardia Nacional es identificada por el 86% de la población adulta y el 74.1% considera efectivo su desempeño en sus localidades.

Lo anterior, con relación a que se evaluó la percepción sobre el desempeño de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, independientemente de la operación de estas instituciones en las ciudades de interés.

Corrupción

Tasa de incidencia de corrupción, nacional

Entre 2019 y 2023 la tasa nacional de actos de corrupción experimentados por la población al realizar trámites por cada 100 mil habitantes, se redujo 16.6% en el país.

Y, lo que significa 5 mil 62 actos de este tipo menos.

Percepción social sobre la frecuencia de corrupción: Entre 2017 y 2023 la proporción de personas adultas que percibió corrupción de manera frecuente, se redujo 8.8% a nivel nacional.

Lo anterior se refiere al porcentaje de personas que considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa. (Noviembre – diciembre de cada año).

Confianza en autoridad

El 53.5% de la población adulta le da el más alto nivel de confianza al Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, según el registro que se tiene a marzo de este año.

Este es el mayor porcentaje de confianza entre autoridades a cargo de administraciones públicas, si se compara con el de gobernadores, que es del 33.2%, y con el de presidentes o alcaldes municipales, de 28.1%.

Gobierno federal, arriba

Por otra parte, en cuanto a confianza social en los ámbitos de Gobierno La institución gubernamental en la que más confía la población es el Gobierno de México, con el 59.1%.

Es decir, explica Debido a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, fue cancelado el levantamiento .

Y es que el INEGI explica que en 2017 el 25.5% de la gente confiaba en el Gobierno Federal. Para 2023 ese porcentaje creció 132%.

OCDE dice

Por otra parte, el INEGI cita la Encuesta sobre factores de confianza en las instituciones públicas, OCDE, 2023

La cuál, indica la proporción de población que indica diferentes niveles de confianza en su gobierno nacional (escala de 0-10), 2023

En 2023 el 54% de los mexicanos tiene alta o moderadamente alta confianza en su gobierno, lo que ubica a nuestra nación por encima del porcentaje promedio de la OCDE, que es de 39%.

Además, el nivel de México está solo por debajo de Suiza y Luxemburgo.

AMLO

Por otra parte dichos datos publicados por INEGI fueron comentados durante la Mañanera de AMLO por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Cabe destacar que Rosa Icela le agradeció a AMLO su ejemplo, tenacidad, constancia y valor en el trabajo del Gabinete de Seguridad que encabeza.

Cabe destacar que la funcionaria subrayó que la disminución del 14.3% en la percepción ciudadana de inseguridad.

“Es importante considerar que esta consistente tendencia a la baja, durante un periodo de 22 trimestres, es algo que prácticamente no se observa en ningún país del mundo”, resaltó la secretaria Rodríguez.

Asimismo, sentenció:

“Son grandes avances del movimiento de transformación encabezado por el presidente López Obrador. Una sólida base para el nuevo gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum”.

Al tiempo que al contextualizar los datos del INEGI, subrayó, que los resultados en prevención del delito, los programas sociales, y el trabajo de todo el Gabinete.

Y, que llega hasta el último rincón del país, es lo que permite bajar los índices delictivos.

Síguenos en nuestro canal de YouTube también