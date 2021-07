¿Cuánto costó el plantón de AMLO en Paseo de la Reforma en 2006?

Regeneración, X de julio del 2021. El sábado se cumplen 15 años del plantón que Andrés Manuel López Obrador y sus simpatizantes realizaron en 2006 como forma de protesta; ya que el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, se negó a contabilizar los votos de la elección presidencial que se realizó el 2 de julio y en la que Felipe Calderón fue declarado ganador, pero ¿cuánto costo?

El plantón se levantó el 15 de septiembre de ese año, pues 10 días antes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró que el panista era el ganador y realizó el recuento de algunos paquetes electorales.

Durante los primeros 15 días, se dijo que se registraron pérdidas de 3 mil millones de pesos, aproximadamente. Ello, debido a que varios comercios, hoteles y restaurantes que se encontraban a un costado de la avenida sufrieron afectaciones. Además, 809 empleados registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social fueron despedidos.

Asimismo, representantes de la iniciativa privada pidieron a las autoridades que retiraran a los manifestantes para evitar más pérdidas. Sin embargo, eso no sucedió.

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera indicó que en la zona en la que se encontraba el bloqueo, entre las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, había aproximadamente 9 mil restaurantes; de los cuales 900 estaban a punto de cerrar por la baja en sus ingresos.

López Obrador señaló en 2012 que el precio del bloqueo fue alto porque sus adversarios políticos lo usaron como estrategia de desprestigio en su contra. Además, dijo que muchos ciudadanos creyeron el discurso de que afectó a los negocios aledaños y causó pérdidas económicas.

SCJN ordena a PRD pagar más de 25 millones de pesos

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la sentencia de un tribunal colegiado, el 30 de mayo de 2013; la cual obligó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) a pagar 25 millones 134 mil 634 pesos a la empresa productora Rafael Goycoolea Incháustegui.

La compañía demandó al PRD en marzo del 2007 por haberla contratado y no pagarle los servicios de producción de eventos, audio y video durante la campaña de López Obrador y en el plantón.

La SCJN pidió que el IFE descontara dicha cantidad de las prerrogativas del PRD para cubrir los costos que se generaron durante la campaña y el plantón del tabasqueño.

En ese momento, el entonces ministro José Ramón Cossío Díaz consideró correcto que el tribunal colegiado otorgara el amparo al particular. El ex integrante del Poder Judicial ha sido señalado en diferentes ocasiones por Andrés Manuel, quien lo ha acusado de servir a grupos de intereses creados desde que se encontraba en funciones.

¿Qué respondió el PRD?

AMLO ya no era integrante del partido cuando la Suprema Corte emitió la sentencia y su presidente nacional, Jesús Zambrano Grijalva, comentó que la resolución del amparo 144/2013 fue una mala noticia porque tendrían que pagar una deuda de la que no estaban enterados.

En una entrevista para Radio Red comentó que el PRD no contaba con los registros de los gastos que provocaron los insumos y la logística de la protesta postelectoral de López Obrador.

Al respecto, explicó que desconocían esa información porque el entonces candidato no tenía la autorización para aprobar la contratación de servicios.

El único con esa facultad era Leonel Cota Montaño, quien era líder del partido en ese momento. Por lo que supuso que quizás él le otorgó el poder a Andrés Manuel.

¿Qué pasó con la deuda?

La deuda del partido ascendió a los 250 millones de pesos, puesto que esa empresa no era la única a la que le debían. Sin embargo, para 2016 subió a 500 millones de pesos.

Varios proveedores tuvieron que demandar al PRD por el dinero que les debían y el pago logró aplazarse durante 10 años, pero a partir de ese año tuvieron que empezar a liquidarla.

El secretario de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Irán Moreno, dijo a El Financiero que perdieron casi todos los juicios que los proveedores realizaron en su contra. Por ello, tuvieron que negociar con ellos para cubrir la deuda a través de diferentes pagos; pues no les podían pagar de contado por los intereses que se cobraron.

Aunado a ello, resaltó que, aunque los años pasaron, los proveedores no dejaban de aparecer con facturas vencidas que nadie reconocía. Tuvieron que acudir a los registros del partido para verificar la validez de los documentos y encontraron que todos eran auténticos.

“Se gastó dinero de forma irresponsable, generándonos una gran deuda que ahora sufrimos para pagar», expresó.

Los proveedores prestaron carpas y templetes que estuvieron instalados los 48 días que duró el plantón; ofrecieron el servicio de transporte para los militantes que iban y venían de otros estados. También proporcionaron alimentos, equipos de sonido y más.

El plantón evitó la muerte de mexicanos

En 2011, antes de las elecciones presidenciales de 2012, López Obrador aseguró que si él no hubiera propuesto realizar el plantón en 2006, desde el Zócalo y hasta Reforma, muchos hubieran muerto; ya que se desarrolló una crisis en el país por el fraude electoral.

Al respecto, resaltó, como lo sigue haciendo, que él buscaba el cambio por la vía pacífica y sin violencia. Incluso, en sus declaraciones, ya incluía que quería transformar el país con la participación de toda la ciudadanía.

“Todo lo que estoy planteando acerca de la República amorosa es sincero, no es de coyuntura electoral, no es por circunstancia, siempre he actuado de esa manera. No odio a nadie, yo quiero a todos los seres humanos”, manifestó de acuerdo con La Jornada.

AMLO destacó que las personas que cometieron el fraude, Calderón y Fox incluidos, fueron los responsables del plantón que él realizó con sus simpatizantes.

¿El plantón salvó vidas?

Un día antes de que se realizara el plantón, se organizó una manifestación. El punto de reunión fue la Fuente de Petróleos, ahí se encontraron grupos de simpatizantes de los 32 estados de la República Mexicana y se desplazaron por Paseo de la Reforma, hasta llegar al Zócalo.

Más de un millón de personas protestaron junto con AMLO y los integrantes de la coalición Por el Bien de Todos (PRD-PT-Coalición). Hasta el 2006, fue la manifestación más grande en la historia del país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Durante su discurso propuso que se realizara el plantón que abarcó el Zócalo, la calle Madero y Paseo de la Reforma, hasta el cruce de la avenida con Periférico. En apoyo al entonces candidato se instalaron 47 campamentos que demandaron “voto por voto, casilla por casilla”.

El acto de protesta se extendió por casi tres meses, no se ha confirmado si salvó muchas vidas; sin embargo, es uno de los actos que han servido para visibilizar el fraude electoral en el país a nivel mundial.