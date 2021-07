Gobierno de la CDMX pide a jóvenes no hacer “trampa” para la vacunación

Jóvenes hacen «trampa» para poder recibir la vacuna contra la Covid-19 en la Ciudad de México.

Regeneración, 30 de julio del 2021. El Gobierno de la Ciudad de México cacho las “trampas” de algunos jóvenes de entre 18 y 29 años para aplicarse la vacuna contra la Covid-19.

Y es que, han llegado más personas a los centros de vacunación que los que se tenían contemplados inmunizar.

El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, pidió a los jóvenes respetar los días, el horario y las sedes de vacunación que les fue asignada.

“Les pedimos no compartir comprobantes de domicilio con personas que no son de su hogar; les pedimos no hacer photoshop ni comprar comprobantes de domicilio, les pedimos ayudarnos a cumplir el plan de vacunación”, indicó el funcionario.

Clark García señaló que en la alcaldía Miguel Hidalgo se esperaba inmunizar a 28 mil 859 personas, pero ya se contabilizan 54 mil 134, lo que son más de 25 mil.

Esta situación se presentó también en las alcaldías Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Tláhuac e Iztacalco.

“En Miguel Hidalgo y Benito Juárez, en estos momentos, estamos ya prácticamente cubriendo el 100% de las personas registradas en la alcaldía”, señaló Clarck García.

Precisó que todas las sedes de vacunación se tienen un “colchón” de vacunas por lo que ha sido posible vacunar a todas las personas.

“Nadie se ha ido sin vacunar en los últimos tres días, pero sí pedimos a la gente de esas alcaldías dos cosas: la primera, es importantísimo para nosotros que nos ayuden a respetar el día, la hora y la alcaldía a la que estamos citando”.