Cunde indignación por mujer quemada viva en Jalisco, llaman a protestas

Luz Raquel Padilla fue quemada viva a plena luz del día, en un parque en Zapopan. Fue el segundo ataque. Amenazas públicas. Autoridad omisa

Regeneración, 20 de julio de 2022. Luz Raquel Padilla Gutiérrez, una mujer de 35 años, madre de un menor con autismo y parte de la colectiva Yo Cuido México, fue atacada y quemada en la colonia Arcos de Zapopan, en el municipio del mismo nombre, en Jalisco.

Por ello los portales señalan que el hecho ocurrió el sábado 16 de julio cerca de las 20:20 horas.

E incluso precisan, a unas cuadras de su hogar, en un parque vecinal.

Después de ser agredida la joven fue llevada a la Cruz Verde, pero debido a que tenía quemaduras en 90% del cuerpo, fue trasladada al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.

Y es que según los vecinos y testigos del hecho, quienes la agredieron fueron cuatro hombres y una mujer.

Mismos que tras el ataque se dieron a la fuga.

Denuncias

Luz Raquel ya había solicitado el auxilio de las autoridades desde hace meses, pues fue víctima de distintas agresiones y amenazas, incluso en su propio domicilio.

La madrugada del 17 de mayo, Luz Raquel fue atacada con cloro industrial por uno de sus vecinos, hecho que reportó vía redes sociales.

Además, externó su miedo debido a las constantes amenazas de muerte en su contra, ante las cuales ya había presentado una denuncia, pero las instituciones no le brindaron protección alguna.

“Hasta cuando voy a tener que vivir con miedo de que me pueda pasar algo y a mi familia y mi agresor sigue campante por la ciudad con el peligro de seguir haciendo daño #justicia #nomasviolencia #noquieromorir #auxilio @AlertaGDL @FiscaliaJal @GobiernoJalisco @CJMJalisco”, escribió la joven en un primer mensaje.

Minutos después, en otra publicación, solicitó el apoyo de la colectiva Me Cuidan Mis Amigas GDL, de quien también formó parte: “@MeCuidanGDL ayuda mi agresor me atacó con cloro industrial y mi seno izquierdo esta mal y las #amenazasdemuerte son a diario porque es mi vecino mi #agresor ya levante mi denuncia pero no hacen nada por protegerme, tengo miedo por mi vida y la de mi familia”.

Indignación

La red de organizaciones civiles, activistas y cuidadoras de varios estados de la República Mexicana que

conforman la colectiva YO CUIDO México condenaron enérgicamente el brutal ataque.

-«…, cuidadora de su hijo con Autismo, dependiente de cuidados, las 24 horas, los 7 días de la semana», precisaron.

-«No fue el primer incidente. Semanas antes, Luz Raquel sobrevivió un ataque con cloro de uso industrial en la zona del tórax, en esa ocasión le provocaron quemaduras de 2o grado».

Además señalaron que: «Nuestra compañera presentó una denuncia ante la comisaría de Zapopan sin recibir debida atención ni seguimiento a su denuncia».

Incluso ella solicitó ser integrada al programa «Pulso de vida«, con el objetivo de recibir protección.

Sin embargo, le negaron ser integrada a dicho programa al considerar que las amenazas que recibía, debido al comportamiento de su hijo menor de edad con Autismo, no eran causa suficiente.

Quemada

Por ello denunciaron «actos de omisión por parte de las instancias del gobierno de Zapopan, las continuas amenazas y violencias que enfrentó nuestra compañera».

Mismos que «se convirtieron en un acto de tal magnitud y violencia que el día de hoy Luz Raquel perdió la vida».

Debido a los hechos mencionados «estamos consternadas y preocupadas por su hijo, quien corre peligro y queda en el desamparo si las autoridades no toman medidas inmediatas de protección y resguardo».

Y esto tiene que cambiar; claman.

-«Es por ello que exigimos al gobernador de Jalisco y al Presidente Municipal de Zapopan actuar con todo el peso de la ley en contra de los victimarios».

Así como resguardar de manera inmediata la seguridad e integridad de su hijo y sus familiares.

Además, demandamos que el Estado asuma su corresponsabilidad por haber ignorado las denuncias y solicitudes de Luz Raquel.

Gobierno

Cabe destacar que señalan que el gobierno municipal de Zapopan y el gobierno estatal de Jalisco han sido omisos, ante la denuncia de esta mujer quemada viva.

Esto, al no poner en marcha los mecanismos necesarios para salvaguardar la seguridad y la vida de Luz, la integridad y el interés superior de su hijo menor de edad con discapacidad.

-…, hecho que la situaba en un doble estado de vulnerabilidad»., dijeron las defensoras de los derechos de la mujer.

Finalmente, entre otras cosas, exigen que los gastos que se generen sean cubiertos por las mismas autoridades omisas ya que sus familiares son personas de bajos recursos.

-«…, y esto les confronta con deudas y un estado de estrés e indefensión que violenta su integridad emocional», señalaron.

Protestas

Cabe destacar que se esperan movilizaciones en Jalisco y que hay un llamamiento es el jueves 21 de julio a las 12:00 horas frente a la sede de representación del estado de Jalisco.

Misma que se localiza en la calle de Manuel López Cotilla 1013, Col del Valle Centro, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México, CDMX

Al mismo tiempo lanzaron una campaña de pronunciamientos que puedes firmar aquí: Urgen protocolos de atención y protección a CUIDADORAS