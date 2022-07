Vinculan a proceso a ocho exfuncionarios por desplome de la L12 del Metro

Ocho exfuncionarios fueron vinculados a proceso tras el desplome de la L12 del Metro; las autoridades del la CDMX aseguraron que llevarán a proceso Enrique Horcasitas, ex director del proyecto Metro

RegeneraciónMx.- Enrique Horcasitas y siete de sus colaboradores serán imputados por el desplome de la Línea 12 del Metro, en el que murieron 26 personas, en 2021.

Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, y siete personas más comparecieron ayer ante un juez encargado de determinar su situación jurídica por la tragedia de la Línea 12 del Metro, que mató a 26 personas y causó lesiones a más de 100.

La audiencia se ha prolongado por más de 26 horas y el juez determinó que existen los elementos mínimos indispensables para iniciar un proceso penal en contra de dichas personas por los delitos de homicidio culposo de 26 personas, lesiones culposas provocadas a 34 personas y daño a la propiedad culposa en tres propiedades: el Metro como tal, el convoy y la estructura.

De esta forma, los ex funcionarios que fueron vinculados a proceso además de Horcasitas Manjarrez son Juan Antonio Giral y Mazón, ex director de Diseño de Obras Civiles; Moisés Guerrero Ponce, ex director de Construcción de Obras Civiles y Enrique Baker Díaz, ex subdirector de Ingeniería y Proyecto de Diseño de Obra Civil. También Juan Carlos Ramos Alvarado, ex subdirector de Afectaciones en la Secretaría de Obras; Fernando Amezcua Ordaz, ex supervisor de la obra civil del tramo elevado de la Línea 12, Fernando Ramiro Lalana, ex subdirector de ingeniería y Proyecto Metro y Ricardo Pérez Ruiz, ex corresponsable de seguridad de la línea 12.

Teófilo Benítez, representante legal de las 12 víctimas que no han alcanzado un acuerdo reparatorio, dijo previamente que en la etapa complementaria, solicitarían la reformulación de los delitos de homicidio y lesiones culposas por dolo eventual.