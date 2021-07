Dan de alta a la esposa del presidente Jovenel Moïse, regresa a Haití

Regeneración, 17 de julio de 2021. Martine Moïse, la esposa del presidente Jovenel Moïse, quien resultó herida en el ataque en que el mandatario fue asesinado el pasado 7 de julio en su residencia privada, regresó este sábado a su país tras ser dada de alta de un hospital en Miami.

La llegada de la primera dama no fue anunciada y sorprendió a muchos en el país de más de 11 millones de habitantes, que continúa lidiando con la inestabilidad después del asesinato de Jovenel Moïse en una incursión en que, según las autoridades, participaron haitianos, haitiano-estadounidenses y exsoldados colombianos.

Martine Moïse descendió del avión en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe.

Llevaba un vestido negro, un chaleco antibalas negro, una mascarilla negra y un cabestrillo negro en el brazo derecho al bajar lentamente los escalones de lo que parecía ser un avión privado.

Fue recibida por el primer ministro interino Claude Joseph y otros funcionarios.

Cabe señalar que, a principios de semana, Martine Moïse tuiteó desde el hospital en Miami que no podía creer que su esposo, Jovenel Moïse, se hubiera ido “sin decir una última palabra”.

«Gracias por el equipo de ángeles de la guarda que me ayudaron en este terrible momento. Con su toque suave, amabilidad y cuidado, pude aguantar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!W, tuiteó.

Thank you for the team of guardian angels who helped me through this terrible time. With your gentle touch, kindness and care, I was able to hold on. Thank you! Thank you! Thank you! pic.twitter.com/wOOyj527bP

— Martine Moïse (@martinejmoise) July 15, 2021