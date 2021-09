La mamá de Braulio, un menor que le pidió apoyo a Sergio Mayer durante la campaña, desmintió la versión de la historia que publicó el actor

Mayer fue desenmascarado tras la filtración de unos audios

Regeneración, 23 de septiembre de 2021. Las polémicas siguen girando entorno al ex diputado Sergio Mayer, quien recientemente fue exhibido por ayudar a gente con fines políticos.

Recientemente te informamos sobre la filtración de los audios donde el actor dijo que ayuda a las personas y crea «telenovelas» para su beneficio.

Por lo anterior, en medios se retomó el tema de Braulio, un niño que presuntamente apoyó durante la campaña para obtener la diputación en 2018.

Durante el programa ‘De primera mano’, el cual se encargó de hacer públicos los audios de Mayer, la madre de Braulio, Miriam se presentó para hablar sobre el apoyo del ex diputado.

La mamá de Braulio pidió aparecer en el programa para desmentir la versión que Sergio Mayer difundió durante su campaña.

En la entrevista, Miriam aseguró que ella se dedica a recoger basura y que por cuestiones de trabajo no ha tenido demasiado contacto con Sergio Mayer.

La mujer indicó que el acercamiento del actor con la abuela de Braulio se debió a que la señora trabajaba repartiendo volantes en la calle.

Por esta situación, Braulio se le acercó a Mayer durante un recorrido de campaña, donde el menor le pidió apoyo para inscribirlo a la escuela.

Ante la petición, el ex diputado le dijo que sí lo apoyaría, sin embargo, las inconsistencias en la historia de Sergio Mayer fueron reveladas.

«Yo no tuve el gusto de conocerlo, sino que lo encuentra mi mamá durante su recorrido de campaña, Braulio fue y lo abrazó porque lo conocía por la tele»

Miriam indicó que jamás regaló a su hijo y que su mamá es quien lo cuida mientras ella trabaja en Cuernavaca.

Además reiteró que ella siempre ha estado al pendiente de su familia, pese a que trabaja lejos de casa.

Dicha revelación no fue todo, ya que la madre negó haber golpeado a Braulio hasta provocarle convulsiones, como lo contó Sergio Mayer.

Mayer habría confesado usar al menor para promocionarse en su campaña

Otra de las molestias de la madre de Braulio es que el actor utilizó la imagen del menor para difundirla en los medios sin permiso.

Pese a que Miriam agradeció que sí se realizaron los trámites del acta de nacimiento e inscripción a escuela, ella confesó que no sabía cuánto le iba a costar el favor.

Esta situación la señaló porque aseguró que desde la filtración de los audios, Sergio Mayer acudió a su domicilio a amenazarla con hablar en televisión.

«Sergio Mayer dijo que no le gustaría saber si iba a una televisora a hablar. Yo dije, si no quiere que vaya es por algo ¿Por qué me lo prohíbe?», afirmó Miriam.