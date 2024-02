Desbandada en el PRI; exgobernador Héctor Astudillo deja al PRI por “sectarios”

El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó su renuncia al PRI, partido en el cual militó durante más de cuarenta años.

RegeneraciónMx, 31 de enero de 2024. Luego de más de cuatro décadas de militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Astudillo Flores, anunció su renuncia al tricolor.

Y es que, este miércoles el exgobernador de Guerrero, anunció su renuncia al PRI por convertirse en un “grupo sectario, sin ideología, sin debate y sin reflexión”.

Además, precisó que esto derivo del liderazgo de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, al frente del partido tricolor.

Héctor Astudillo criticó la dirigencia de Alejandro Moreno

Desde su casa en Chilpancingo, Astudillo Flores, estuvo acompañado de su hijo, el diputado local, Ricardo Astudillo Calvo; así como por el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de Guerrero, Héctor Apreza Patrón.

También estuvieron colaboradores cercanos del exgobernador, quien hizo público su renuncia al partido donde militó durante más de cuatro décadas.

Y es que, señaló que desde que “Alito” Moreno “se apropió de las facultades de las bases municipales y estatales para poder hacer solamente lo que a él le conviene y no al priismo nacional. No acepto al PRI que determina por cercanía o incondicionalidad y que no reconoce liderazgos ni fuerzas políticas locales”.

Asimismo, señaló que se “avergüenza” de lo que Alejandro Moreno convirtió al partido, el cual ahora “se ha visto envuelto en confrontaciones internas y en acusaciones hacia su persona que han causado bajas importantes, de hombres y mujeres con trayectorias reconocidas y valiosas”.

Les comparto parte de mi mensaje para anunciar mi renuncia al PRI el día de hoy. pic.twitter.com/78PLm1jDAL — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) January 31, 2024